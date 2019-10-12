加拿大搖滾天后Avril Lavigne公開電話號碼：我想同你哋交流！

加拿大搖滾天后Avril Lavigne去年攜新歌《Head Above Water》強勢回歸，揭露對抗Lyme disease（萊姆病）的心路歷程。儘管相隔5年再推新作，但人氣依然絲毫未減，短短半日已經空降34個國家的「Worldwide iTunes Album Chart」首位！

香港時間12日凌晨，Avril在Twitter上載了一條短片，目前已經巡演了一個月的她，向粉絲們宣布一個瘋狂的想法：「我想同你哋交流，我想知你哋點睇個show，最鍾意邊隻歌，點睇新專輯同新歌，大家可以text我，保持聯絡。」並配文附上自己的電話號碼，表示迫不及待同大家交流。

Avril Lavigne在Twitter上載短片，並公開電話號碼，望同粉絲交流。（Twitter截圖）

公開號碼之後，不少粉絲都躍躍欲試，有網友表示發出短訊之後，得到了Avril的回覆，激動不已，也有網友接通電話後，聽到對方說了兩聲「Hello」，但當下過於緊張便掛斷了，之後再嘗試便跳轉到留言信箱。

有網友的短信得到回覆。（微博@IrisHo）

其實這不是歐美藝人首次公開電話號碼，去年10月，電影《格雷的五十道色戒》的女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）首開Instagram之後，第一條貼文就是公開自己的電話號碼，鼓勵遭遇性暴力、性侵的女性為自己發聲，讓她們在留言信箱中道出自己的故事，聯同Global Citizen彙編，令更多人聽到受害女性的聲音，相當窩心。