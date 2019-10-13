張曦雯成《銀袋日》大使　向騎師太太請教扮靚心得：可以學以致用

由香港賽馬會主辦的《莎莎婦女銀袋日》將於11月3日在沙田馬場舉行，今年特別邀請「華姐女神」張曦雯（Kelly）擔任形象大使。作為馬圈新手的Kelly自知欠缺入場觀賽的經驗，日前抽空到沙田馬場觀摩，為下月初舉行的《莎莎婦女銀袋日》做功課，還醒目地相約騎師潘頓的太太Nicole Purton與騎師史卓豐的太太Hannah Schofield，希望從兩位身上學習關於馬匹及扮靚的知識。

張曦雯悉心打扮。

有兩位騎師太太作為「盲公竹」，張曦雯先到沙圈外圍，遠眺準備出賽的馬匹在沙圈踱步，她說：「兩位騎師太太教我看馬匹時，要留意馬匹的身體語言。我本來以為馬匹跳跳紮就是精靈活潑，急不及待去爆發威力，原來動作太多、起腳是代表馬匹焦躁，反而淡定自信兼頭部昂起，更顯出牠有戰意。」

Nicole及Hannah是馬場常客，兩位靚太亦都曾經勝出過往《莎莎婦女銀袋日》的最佳衣著大獎，被譽為馬場扮靚達人絶不為過。張曦雯得悉Nicole及Hannah的威水史後，急不及待請教兩人的打扮貼士，尤其是裙子與帽飾的配搭，因為張曦雯正欠缺佩戴華麗帽飾的實戰經驗。兩位騎師太太更約定張曦雯在下月的《莎莎婦女銀袋日》於廂房碰面及selfie，張曦雯說：「今日學了這麼多馬匹及扮靚的知識，相信我在大賽當日能夠學以致用，成功吸引場內的艷羨目光。」

騎師潘頓太太（左）和騎師史卓豐太太教了張曦雯不少扮靚貼士。