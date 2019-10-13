【任噏亂評】《解決師》唔怕敏感照播！　一位演員足以撐起全劇？

繼《牛下女高音》之後，第二套台慶劇《解決師》也會隨著《金宵大廈》的結束而正式播放，聽到「解決師」這個名字會否令你聯想到法術類題材？其實它只是一部黑幫、警察、犯罪的三角關係劇。

王浩信是一名在澳洲黑幫的「解決師」，專幫黑幫解決問題，在脫離黑幫的過程中因為女友（張曦雯飾）被殺，所以假殺逃回香港當一個中學體育老師。碰巧，其中一班的班主任唐詩詠是香港黑幫龍頭大佬的女兒，他們兩人互生情愫後，王浩信又再次被捲入黑幫，往後的故事還會出現飾演警察兼王浩信兄弟的張頴康，不過他似乎會變節，亦相信會因此跟王浩信反面。而馮盈盈就是他的女朋友兼警察同事，在他身邊一直不離不棄，可能最終會勸他回頭是岸。

張頴康在劇中飾演警察，不過可能會叛變。（劇照）

無綫在這個時代關節位，竟然還肯播出會令香港人如此敏感的劇集，其實相當勇敢，亦證明這部被選為台慶劇的《解決師》質素一定好，否則何必如此急於推出？其實，這種警察、黑幫、犯罪的三角關係劇，一直在香港都有收視保證，無論是一系列的電影，還是TVB的《使徒行者》、《狙擊》系列等，雖然題材經常重複，但觀眾依然受落。

警匪題材的確好吸引觀眾。（劇照）

除了題材是觀眾的常規愛好，其實還有一個演員實在不能忽視，對此劇的收視會舉足輕重，他是王浩信。浩信已經貴為視帝，實力已經得到肯定，其實他近年拍的劇集也甚少失手，由2015年的《樓奴》開始，每年都有一套代表品，亦是觀眾十分喜歡的劇集，《EU超時任務》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》，上年《兄弟》也是年尾的台慶劇，可看出他在TVB已經是一線小生的最頭一個。今次《解決師》有浩信坐陣，至少令人覺得不妨一看。

王浩信近年嘅演出都能夠給予人信心。（劇照）

劇中楊柳青有大膽演出，佢飾演情婦。（劇照）