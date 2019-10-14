金剛拍ViuTV節目搵細妹客串　網友驚嘆似足素顏袁詠儀

金剛同女友梁云菲不時於網上放閃（IG：@aloha6969）

每次見到金剛出現，都會俾佢唔鹹唔淡廣東話引到捧腹大笑。今年4月佢喺網上公開新戀情，同台灣女藝人梁云菲（Nana）打得火熱，不時於網上放閃。呢日金剛上載同另一位美女嘅合照，原來係金剛嘅親生妹妹，令網友嘩聲四起。

最近金剛為VIUTV主持新節目《C9旅行團》，返回台灣老家拍攝。（IG：@aloha6969）

最近金剛過檔ViuTV主持新節目《C9旅行團》，返回台灣老家拍攝，除咗可以爭取時間同女友見面，金剛都有抽時間陪家人。呢日佢上載同妹妹嘅合照話：「20幾年沒回到了自己的國小，這次因為C9旅行團而回去了，而且我妹還來客串了，滿滿的回憶⋯⋯」

金剛搵嚟妹妹客串拍攝，網友驚為天人（IG：@aloha6969）

金剛真係好錫妹妹，8月尾有上載兩兄妹到海邊玩嘅相片（IG：@aloha6969）

當時金剛嘅留言感動唔少網友。（IG：@aloha6969）

金剛搵埋細妹一齊返母校葫蘆國小拍攝，見到阿妹著住粉色直條上衣比出韓系心心，淡妝長直髮相當清純，仲有網友話第一眼睇到以為係素顏袁詠儀﹗好多網友都估唔到金剛家有靚妹妹，而且仲已經係靚媽一名，睇返金剛之前嘅相片，原來妹妹已經生咗一仔一女，仲KEEP得咁好真係羨慕死人﹗

原來妹妹已經生咗一仔一女，金剛仲帶埋女友出席家庭聚會。（IG：@aloha6969）