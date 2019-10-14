【牛下女高音】 何雁詩自爆的士內換衫　聞有鏡頭大驚：冇諗過

何雁詩大讚鄭敬基在《牛下女高音》劇中的士佬造型夠傳神。（梁碧玲攝）

何雁詩（Stephanie）今日（14/10）現身新城電台為無綫劇集《牛下女高音》片尾曲《我會想念他》新歌宣傳造勢。stephanie表示：「自己戲份會係最尾6至7集先會出現，其實自己都冇睇晒全劇嘅劇本，咁所以要追睇，喺戲裡面我覺我鄭敬基個的士佬造型相當入格，本身佢又好鍾意「呃水吹」，所以演繹得相當傳神。」

何雁詩透露將會為一部新電影進行拍攝工作，在戲中飾演馮寶寶年青版，Stephanie表示狂翻睇馮寶寶的舊劇。（梁碧玲攝）

提到現時的士車內都大多數都有安裝攝錄鏡頭拍攝乘客一舉一動，被問到擔唔擔被放上網？Stephanie直言感到驚訝：「我聽你講我最怕佢將我喺車度換衫嘅片放上網，其實我從來都真係冇諗過，因為有陣時去完一個活動之後，可能時間好趕嘅情況下，又要趕下一地方，我試過喺的士上換衫，但會用其他外套作掩護，其實有時都習慣喺自己部車上換衫換褲，都係咁縮低個人就換，完全唔會諗有冇鏡頭影到自己，聽完你咁講之後，我會提高警覺！」