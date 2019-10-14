鄧穎芝無懼政治表態失飯票：都係做自己認為啱嘅事

Vangie和Crystal升呢做「蟹后」後，二人為客人每次落單後，都要親自將新鮮運到的大閘蟹送貨上門。（梁碧玲攝）

鄧穎芝（Vangie）與張紋嘉（Crystal）今日（14/10）現身新城電台接受訪問。提到二人何故選擇創業賣大閘蟹，升呢做「蟹后」？Vangie笑言：「呢門生因爲賺錢，哈哈，其實咁啱識咗個供應商，而佢又話可以供應到畀我哋，自己又諗到香港人都鍾意食大閘蟹，而自己一年又食幾次，咁就索性自己賣埋啦！」Crystal直言凡事都要親力親為送貨上門：「其實每次我送貨嘅時候，個造型都好隨便，試過送完貨後，個客Whatsapp問我係唔係Crystal，令我都好意外。」

Vangie與Crystal受訪後，又要趕住為客人去送蟹上門。（梁碧玲攝）

不過最近Vangie可能就因政治表態，而導致失去內地工作機會，日前並在IG限時動態有感而發寫道：「因為良知，失去了長期飯票。我有手有腳，唔上去唱都唔會餓死的，香港人，加油！解約就解約吧！」Vangie就此事表示：「其實因為近來香港嘅局勢，自己都想主力留返喺香港做嘢，解約方面都係同內地嘅agent公司解咗約，損失都有幾十萬，所以宜家都要努力賣蟹。」（有咩驅使你咁敢言？）Vangie直言：「都唔係話敢唔敢言嘅，都係做返自己認為啱嘅嘢，所以都唔想再將呢件事放大。」