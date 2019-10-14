【Sulli雪莉逝世】曾戀上音樂人崔子　愛得高調上傳親密照惹爭議

崔子曾透露第一次見雪莉係喺SJ成員希澈金的退伍派對上。（IG圖片)

女團出身嘅雪莉（Sulli），曾與G-Dragon、Zico傳過緋聞，不過她只承認曾比她年長14年嘅音樂人崔子、以及設計品牌總監金民俊的戀情。戀愛大過天的她，每次有新戀情時，都會不時在IG放閃。

雪莉與崔子交往時愛得十分高調。（IG圖片)

雪莉與崔子在2013年初次傳出緋聞，當時二人被影到於路邊攤喝酒聊天，並穿著情侶鞋拖手行街，但雙方當時稱是「親兄妹間的情感」並否認交往。其後，由於崔子丟失嘅銀包被路人拾獲，並同時發現內有與雪莉的親密合照。至2014年8月正式承認戀情。崔子曾在節目上透露與雪莉初次見面是在男團Super Junior成員希澈退伍派對上，當時是自己主動向雪莉要電話號碼。談及兩人被媒體拍到在街上用餐的照片，崔子表示當日是兩人第一次約會，他說：「雪莉喜歡吃美味的食物，其後去了喝啤酒，當天是我們戀愛的第一天。」崔子表示是因為傳出緋聞，兩人才確認對方的心意，更指公開戀情後生活反而變得更好。崔子又自爆和雪莉的初吻，他說：「當時我在製作新的音樂，叫她聽一下，她聽完之後說很喜歡，初吻也是在那時候發生。」

雪莉與崔子交往時不時在IG放閃，引起網民爭議。（IG圖片)

雖然公開戀愛以來，雪莉一直飽受公眾壓力，但她依然不時在IG上載親密合照，唯二人於2017年3月宣告分手，當時崔子所屬公司透露二人分手原因為：「兩人因為繁忙的日程和各自不同的生活方式，自然而然地疏遠了。現在會將兩人在一起的時光，當作美好的回憶封存起來，在各自的位置上為對方應援。」



有網友懷疑崔子早前公開的照片，其實是暗示雪莉一腳踏兩船。（網上圖片）

與崔子分手後，雪莉於同年5月公開承認與35歲某設計品牌總監金民俊（音譯）拍拖兩個月，亦於IG上載二人蜜遊古巴的相片。但有網民懷疑雪莉在跟崔子分手前已搭上金民俊，亦有人在崔子Instagram上找到疑似崔子暗寸雪莉一腳踏兩船的留言，崔子於4月時曾上載一張「燒羊腿」相片，並發文表示：「這是羊腿嗎？」由於「羊腿」韓文與「一腳踏兩船」的韓文發音相同，有網友都猜疑崔子在暗示早就知道雪莉出軌的事實。雖然雪莉一直未有交待金民俊的身份，但他曾在IG上發文表示:「我不是品牌的總監只是一個普通職員，對於本來是非公開的帖子及面孔被一一公開到網上新聞上感到非常疲倦。麻煩保護我這個一般人、職員的私隱。」

雪莉與金民俊拍拖4個月後就宣告分手。（IG圖片)

雪莉同金民俊拍拖4個月後，男方突然在IG上自爆已分手：「之前在我不情願之下被公開了戀情，現在分手好像亦有必要公開。跟雪莉小姐經過考慮後，我們決定各行各路，我們成為了男女朋友，但因為各自有差異而分手。」