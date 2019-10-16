熱依扎曾患抑鬱反被指炒作　發聲明追究：你敢罵就進來罵

10月14日傳出韓國藝人Sulli雪莉逝世消息，被推測同抑鬱症及網絡攻擊有關。其實藝人患上抑鬱症時有所聞，有「新疆四美」之稱嘅內地藝人熱依扎，8月時喺微博自爆患有重度抑鬱症及重度焦慮，曾經死過好多次，隨住雪莉身亡消息一出，竟然有網友又將矛頭指向熱依扎。

熱依扎有小張栢芝之稱（微博：熱依扎官微）

八月尾熱依扎貼出醫生証明，承認自己有重度抑鬱（微博：熱依扎）

熱依扎曾多次談到自己的抑鬱症病情，並在社交媒體上貼出了病情診斷書，顯示患者重度抑鬱症發作，並有自殺風險。知道雪莉逝世消息後，熱依扎感同身受，留言話：「當你想用言語對別人評判取得存在感或者所謂的勝利，成本不高、而代價付得起就行。」

有網友針對熱依扎，指佢借抑鬱症炒作（微博圖片）

點知有網友質疑熱依扎係將抑鬱症用來炒作，仲話佢8月一次露面衣著唔得體：「就差給自己身上掛個我就是騷貨的牌子了。」熱依扎工作室立即發表聲明，指該網友嚴重侵犯熱依扎合法權益，要求對方立刻刪除相關不良言論，並公開道歉，續指將向對方發出律師函，並保留進一步追究法律責任權利。

熱依扎工作室發聲明表示會追究法律責任（微博：熱依扎官微）

熱依扎本人都連發幾篇微博，火力全開正面回應黑粉言論：「看到網路黑子開始攻擊了，來，請到這條微博下統一攻擊，畢竟聲明一條條發挺累的。你敢罵就進來罵！我一天不死就一天跟你們死磕！」有粉絲亦企出嚟支持偶像，「姐姐殺一儆百太帥了！」指發表針對性言論相當容易，但網絡欺凌隨時會搞出人命，勸戒呢啲黑粉收手。

熱依扎無懼黑粉，連發多篇微博回擊（微博：熱依扎）

聲 明

今新浪微博用戶 “豌豆Queenie”（現已更名為“硬核博主豌豆”）在新浪微博平臺上惡意發佈“熱依扎利用抑鬱症進行炒作”的不實言論，並對其進行人身攻擊。此言論嚴重侵犯了我方藝人熱依扎的合法權益，給我方藝人造成了嚴重的精神傷害，對我方藝人的公眾形象產生極其惡劣的影響。

現我方要求你方立刻刪除相關不良言論，並公開賠禮道歉。我方之後將向你方發出律師函，並保留進一步追究你方法律責任的相關權利。

特此聲明。

熱依扎工作室

2019年10月14日