Coffee 林芊妤為翟伯伯慶祝1歲生日　帶囝囝遊迪士尼竟遭嫌棄

林芊妤（Coffee）經常於IG分享與囝囝「翟伯伯」的相處片段和相片，更為他開設個人IG，翟伯伯肥嘟嘟的可愛模樣，成功擄獲一眾粉絲的心，人氣不亞於媽咪！話咁快翟伯伯已經一歲大，Coffee帶他去迪士尼玩又為他舉行生日會，真係錫阿囝鍚到燶。

Coffee為囝囝「翟伯伯」慶祝1歲生日。（IG截圖／coffee89921）

Coffee原本打算為囝囝大搞1歲生日party，但眼見社會動蕩不適宜太鋪張，所以最後只是一家人慶祝，她在IG留言說：「本來打算1歲幫bb大搞party，不過最近好似唔太適合，所以最後都係一家人去食餐飯，諗返上年既（嘅）今日仲係（喺）醫院張床到抱住佢，其實到而家我都仲未係好接受到，有舊肉係（喺）個肚到走左（咗）出嚟，而家仲越來越大舊。」

雖然只是簡單餐飯，但一點也不馬虎，有汽球佈置，又有一個同翟伯伯撞樣的忍者亂太郎新丁蛋糕。而Coffee帶翟伯伯去玩，表現得比阿囝更興奮，坐在BB車上的翟伯伯反而一臉厭世，與媽咪相映成趣。

Coffee 帶翟伯伯去迪士尼過生日，但自己表現得興奮過囝囝，非常搞笑。（IG圖片／coffee89921）