大台新聞主播有樣有學歷　離巢女主播發展更出色

無綫近年除咗藝人流失率高之外，連新聞主播亦相繼離巢，繼金盈、梁凱寧之後，有傳效力10年嘅張文采已於9月遞信辭職……半年內連走三位主播，到底係外面嘅世界太精彩，抑或大台不留人呢？不過，今時今日做得新聞女主播，有樣有學歷，即使離開主播行列亦不愁冇出路。就好似梁凱寧（Maggie）咁，曾有傳佢投考警隊，但原來佢最終係遠赴斯里蘭卡做義工，親自走進當地貧困地區的託兒所教授英文，真係非常之有意義。

羅鈺文本是一位註冊護士。

羅鈺文於2010年離職亞視後，之後加入無綫新聞，雖已晉升為首席主播，但於去年2月底離開無綫，轉任財經公司管理層。

周嘉儀近年轉行講股!（IG圖片/@venuskychow）

周嘉儀就讀香港浸會大學傳理學院廣播新聞系時加入無綫新聞任職實習記者，其後留任港聞組記者一年。05年，她同時擔任《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》的主播。2015年離巢後，周嘉儀興業證券市場拓展部工作。

駱文捷－在2013年任職無綫新聞，直到2017年離職。（aprillok@instagram）

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2013年加入無綫新聞嘅駱文捷，前年離職後轉職公關，當時她表示希望婚後工作穩定一點，方便照顧家庭及計劃生BB，而其老公為總督察的鄧翊几。喺新聞台任職期間，除了報天氣之外，駱文捷最經典係將墨西哥西部城市「瓜達拉哈拉」誤讀成疑似粗口「瓜達拉X拉」。

鄭萃雯離開大台後,除照顧兩個小朋友外,早前亦有主持ViuTV新節目。

鄭萃雯大學時期已經喺無綫實習，畢業正式加入大台收費新聞台，成為主播。2010年兼任《香港早晨》的主播，至2012年轉為《六點半新聞報道》主播，唯2013年被調派成駐廣州記者。2016年，鄭萃雯獲晉升為採訪主任。不過，升職唔夠半年，她宣布離巢，結束與無綫新聞11年的賓主關係。現為醫療公關公司顧問、兼職司儀。

陳嘉倩加入大台不久,火速成為「新聞之花」。

2014年陳嘉倩獲袁志偉邀請加入無綫新聞出任主播，因為樣貌甜美深受觀眾喜愛，被封為「宅男女神」，網民更稱她為「嘉倩BB」、「新聞之花」。2017年，陳嘉倩因重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程而離巢。近年除擔任活動司儀、拍有拍廣告。

黃婉曼－於2006年加無綫新聞部任職記者，4年後轉到雜誌任編輯，2010年又回轉無綫新聞兼職主持《晚間天氣報告》。（icy_wong@instagram）

黃婉曼在2006年畢業後，她加入無綫新聞部任職記者。因其生動跳脫的主持風格，深受觀眾歡迎。在2010年初離開無綫新聞，並加入中國移動旗下雜誌任編輯，在2010年5月3日起重返無綫新聞兼職主持《晚間天氣報告》，同年佢以編輯身份出席美容品牌產品活動，有指因而惹來無綫新聞部高層不滿，黃婉曼正式宣告離開無綫。2014年與會計師男友結婚後，肓有兩名女兒，同時開設麵包學校以及餐廳。

黃紫盈曾於直播中落淚（新聞影片截圖）

2008年於無綫新聞擔任實習記者嘅黃紫盈，於2010年正式加入大台成為互動新聞台主播，並同時負責報天氣，以淡定和親切的專業形象見稱嘅佢，曾負責「立法會選舉特備節目」等重要新聞節目。唯她於2012年與同台另一女主播張文采因工作問題不和，於直播中泛淚。其後她被商營公司高薪挖角，並轉型為粵、普、英、日三文四語專業司儀、電視及電台節目主持、專欄作家。

利君雅獲封「良心記者」、「新聞女神」。（電視畫面）

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利君雅現於香港電台擔任助理新聞主任的利君雅，2011年加入無綫，成為首位香港非華裔中文新聞記者，離開無綫後曾轉職明報，其後再轉到港台工作，早前在記者會促林鄭月娥「講人話」被網民封為「新聞女神」。