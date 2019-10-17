李施嬅邀獲出席東京時裝周　 以《金宵大廈》CoCo姐造型見YOSHIKI

李施嬅以旗袍造型出席日本時裝活動。

《金宵大廈》播畢，但身為主角嘅李施嬅竟然錯過了大結局一集，原因係佢獲邀去東京出席日本殿堂級樂隊X JAPAN靈魂人物YOSHIKI自家品牌嘅YOSHIKIMONO和服騷，同場更有電影《人間失格：太宰治和他的女人》導演蜷川實花及女星澤尻英龍華等圈中人捧場。

雖然日本唔少地區都受颱風「海貝思」影響，但李施嬅話自己身處東京十分安全。

李施嬅表示受最強颱風「海貝思」影響，令其航班一改再改，本身打算提早到步行街shopping，結果最後只能坐零晨機，去到酒店已經係早上5點多，休息數小時就要趕去會場。為了這場盛會，李施嬅特地以旗袍造型現身，她笑言係以CoCo姐的裝扮出席。

睇完時裝騷再睇埋YOSHIKI演唱會。

上月才在紐約睇騷的她，這次又日本，問到有何不同之處，她說：「模特兒行騷時，YOSHIKI彈鋼琴伴奏，件事好浪漫、好有feel，上個月去咗紐約時裝周睇咗好多騷，今次好唔同，好有藝術感，佢自己都係一個performer、band、藝術家，所以成件事好感動，係好有藝術性嘅表演。之後再被邀請去睇演唱會，第一次睇到咁勁咁勁嘅band，幾咁多人、幾咁癲喪，好震撼，大開眼界。」完成日本之旅行，李施嬅下定決心返港慢慢重溫《金》大結局 ，儘管早已被劇透，但她仍希望在家中好好品嘗。