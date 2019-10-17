【開心速遞】馬海倫入劇組成為最新奸角　為向大龍生報仇奸招盡出

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出的一集有新角色出現，就是由馬海倫飾演的蘇八 (蘇姐)，她是接龍集團新請來的清潔女工，但其實她是來向大龍生龍敢威（羅樂林飾）報仇的。蘇姐的目的就是要令大龍生身邊的女人全部消失。

馬海倫正式加入劇組。(劇集截圖)

昨晚的劇情講述蘇姐藉住做清潔工而向大龍生的三太 (樊亦敏飾) 埋手，取得對方的歡心和信任。蘇姐又跟Ma姐 (何綺雲飾) 成為好友，一次Ma姐飲醉酒而說出了自己暗戀大龍生兼想做四太，蘇姐就獻計幫她埋大龍身。而Ma姐也就成為了蘇姐要剷除的目標之一，因為蘇姐要大龍生身邊的女人一個個地消失。劇情並未有交代蘇姐一角的背景，身份神秘，而她在上星期的《誰想殺死我爸爸》一集中曾出現數秒。

蘇姐要剷除大龍生身邊嘅女人。(劇集截圖)

有網民就猜測蘇姐是曾出現在熊家的男鬼「風少」龍璟風（陳浚霆飾）的親生媽媽，她是大龍生以前的外遇，並為大龍生誕下私生子風少，所以龍家的人並不認識蘇姐。另亦有網民估蘇姐其實是龍力士 (鄭世豪飾) 的親生媽媽。網民於討論區留言表示好期待蘇姐這個奸角的演出。

Ma姐都成為咗蘇姐要剷除嘅目標。(劇集截圖)

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