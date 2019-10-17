【Sulli雪莉逝世】Krystal守靈堂3天　宋茜打破沉默：不會忘記你

韓國女團f(x)前成員，已故女星Sulli雪莉今日（17/10）低調出殯，雪莉的家人、朋友、同事等均有到場，送雪莉最後一程。雪莉所屬公司SM娛樂其後以全體員工名義，透過社交平台悼念雪莉：「猶然記得初見雪莉的那天。擁有著明朗微笑的可愛少女，逐漸成長為了一名萬眾喜愛的明星。現如今，她成為了每一個愛她的人心目中一顆永明的星。她的美麗、她溫柔的心，將被我們永遠銘記、珍藏於心底。」

雪莉今日低調出殯，雪莉的家人、朋友、同事等均有到場，送雪莉最後一程。（《德魯納酒店》劇照）

SM娛樂透過各大社交平台懷念雪莉。（微博截圖）

另外，f(x)時期隊友宋茜昨晚（16/10）趕到韓國，送雪莉最後一程。近日內地網民批評宋茜沒有就雪莉離世一事公開致哀，在雪莉離世後3天，宋茜打破沉默，透過Instagram表示：「雪莉呀，今天天氣很好，一路好走，不會忘記你，愛你…」宋茜又附上f(x)十年前出道當日的後台合照，當時五人表情開朗，如今五人f(x)不能再聚，難免令粉絲傷感。

宋茜過往數天被網民批評未有公開悼念雪莉，今天她打破沉默，在Instagram懷念前隊友。（IG/@victoria02_02）

另一位f(x)成員Krystal同樣未有公開表態，亦被韓國網民強烈批評，不過當地傳媒指出，Krystal得悉雪莉去世消息後，即到殯儀館為雪莉守靈堂三天，而且在靈堂痛哭不止，有網民呼籲不要再向f(x)和雪莉身邊人士施以網絡暴力。

Krystal同樣未有公開表態，據知Krystal得悉雪莉去世消息後，即到殯儀館為雪莉守靈三天。（IG/@vousmevoyez）

回顧雪莉生前點滴