【多圖】綾瀨遙遠赴葡萄牙拍節目　被指身形突變纖瘦

現年34歲的日本女性綾瀨遙以精湛的演技和天使面孔魔鬼身材而成為一線女星，在2017年，她跟西島秀俊演夫婦的劇集《太太，請小心輕放》而備受外界讚賞，故再添食拍電影版，電影將於明年6月日本上映。日前，拍攝隊伍就遠赴葡萄牙取景，而製作組就特別將電影拍攝的花絮播出，綾瀨遙及高畑充希等演員們都有亮相。

綾瀨遙的近照中，可見她依然笑容甜美可愛。（Getty Images）

2017年的日劇《太太，請小心輕放》集齊凍齡女神廣末涼子、女神綾瀨遙和氣質模特兒本田翼。（網上圖片）

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綾瀨遙的身材一向豐滿，不過片段所見，她穿上一條桃紅色連身裙，一時又品嚐美食，一時又踩電動滑板車，非常高興。不過穿上露鎖骨連身裙的她，身材明顥較之前瘦削，而節目出街後，網民討論也集中在她的上圍像較之前沒那麼豐滿。其實有報道也曾指出綾瀨遙屬易胖體質，所以她非常努力去減肥，未知是否因為嚴格管理身材而導致身形纖瘦了不少和上圍縮水？

有觀眾指綾瀨遙的身材明顯沒以前豐滿。（網上圖片）

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其實綾瀨遙雖然有美好的身段，不過只從她在影視界走紅後，就收起性感，以實力的形象示人。她對上一本寫真已是在2017年《BREATH》，當時寫真一出，令宅男感失望，因為寫真裡的她就不像以往一樣以性感的衣著示人。不過就展現了她日常生活的人物，盡顯她的自然美態。

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