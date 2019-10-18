【一路成年】孖女玩懸崖鞦韆　梁家輝咁都要喊一餐？！

聽到個女揀「盪鞦韆」任務時，梁家輝樣都變埋。

內地真人騷《一路成年》搵嚟梁家輝、徐錦江、蘇見信等聯同其子女參演，雖然話係真係騷，但劇情有時都幾over，就好似之前一集幾位爸爸玩「誰是臥底」遊戲時，由於家輝受影帝名譽所累，眾人直指佢係「臥底」，結果搞到佢發脾氣，話玩唔到落去……直到晚上，梁家輝突然向90度鞠躬大家認錯，仲眼紅紅咁話自己情緒影響大家嘅創作……成件事真係好「劇本化」。

因為呢個懸崖鞦韆係咁樣玩架……

喺最新一集，一行人去到新疆獨山子大峽谷，去到呢啲地方，當然唔係睇風景咁簡單，工作人員預先安排了各人揀選「雙人單車」、「走路」、「盪鞦韆」幾個任務。當大女梁穎晨（Chloe）揀完「鞦韆」之後，梁家輝即時好緊張咁用廣東話同佢講：「唔係……唔係……喺峽谷最高嗰度蕩喎。」但Chloe好就輕鬆咁答佢「我要玩」並解釋係因為爸爸同細妹梁靜禧（Nikkie）都畏高症。

檢查完安全措施。

可以去搵霞姨拎飯盒……

喺無得縮沙嘅情況下，Chloe同Nikkie唯有頂硬上，更頻頻叫工作人員將安全措施有咁緊得咁緊，而在旁嘅梁家輝除咗嘆氣之外，仲係咁勸細女Nikkie「不要去」，但Nikkie認為有家姐陪所以唔怕，仲話唔玩一定會後悔。叫到兩個女上鞦韆後，梁家輝不停咁檢查安全措施，又同兩個女錫錫，一聲「走吧」之後，佢竟然喊咗出嚟！而且仲要係攬住李劍喊嗰隻……雖然唔除非梁家輝真係有擔心兩位寶貝女嘅成份，但呢一幕真係好劇本，怕且能打動嘅只有內地觀眾。