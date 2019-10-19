【婆羅洲直擊】何超儀演女軍閥 與《迷失決勝分》男主角 同場鬥戲

超儀戲中飾演女軍閥，能有幸戲中與Jonathan對戲，她直言獲益不少。（陳順禎攝）

【婆羅洲直擊】何超儀一直積極主攻國外電影圈，更打入荷李活的電影圈。最近有份她主演的電影《Rajah》，丈夫兼拍檔陳子聰是這部的電影監製之一。這部電影是取材自十九世紀婆羅洲做背景的真人真事，故事內容會提到當地土著的問題和文化。電影請到荷里活巨星Jonathan Rhys Meyers擔任男主角。這位型男曾拍攝過活地亞倫執導的《迷失決勝分》及神劇《都鐸王朝》擔任男主角，本週《Rajah》更去到馬來西亞婆羅洲取景，更安排傳媒採訪，讀者們可能聽過婆羅洲這個地方，原來真的非常之遙遠.....

Jonathan曾拍攝多部大作，演技無可挑剔，一到現場十二分認真。（陳順禎攝）

首先要從香港機場坐大約四小時多飛機到吉隆坡再轉飛機大約一小時到古晉這地方，下機時候以為是一個很荒蕪的地方，但原來不是，店鋪挺多的。在乘車到酒店途中會看見很多台式飲品店也挺搞笑，晚上九點多更會放煙火。值得一提是當地土著文化，原來當地是有獵頭族存在，聽名字像很恐怖，但其實他們很有善，記者到森林當地探班，他們眾人面帶笑容會談地文化，更有與他們合照，可惜真的時間不多，不能深入了解。這次電影中他們一眾土著也擔任很重要的角色，大家會看到十九世紀文化上的衝突。

婆羅洲氣温潮濕又熱，令Jonathan Rhys Meyers感到體力消耗相當快。(陳順禎攝)

說回這次電影探班，今次拍攝方面困難重重，除了地方偏遠，最大挑戰是天氣又熱又濕，尤其是在外國生活開的Jonathan，他說：「呢到天氣好熱，好多時候會拍拍下落大雨，令到進度拖慢。所以基本上我一有時間就爭取瞓覺，因為拍呢套戲好多歷史內容要記住好辛苦。」

超儀有份投資這部電影，傳聞是過千萬美金投資，她笑言不能說，但對這電影相當有信心。（陳順禎攝）

超儀大爆Jonathan因為她記不住對白，出了差錯，導致要NG十多次跪在地上，有一次更暈倒了，「其實呢到天氣真係好惡頂，每日都好熱。不過我哋香港電影嚟，邊會咁易有事，我受過訓練冇事。但有樣發覺我哋輸畀呢班外國人同土著，就係佢哋體能好好，我哋拍時候要跑樓梯，跑到輸咗。」

超儀投資這部電影全因為Jonathan演出，不然她說沒有他就不拍。（陳順禎攝）

能夠近距離看見荷里活影帝級演員演戲，超儀當然不會放過在片場向Jonathan偷師機會，她大讚Jonathan片場演戲非常認真：「佢會喺片場喝人，但係呢個情況唔洗驚，唔理佢就得。因為好投入，佢會現場叫大家收聲，不過大家都明佢係想做好套戲。我曾經都遇過唔少呢類型男主角。啱啱拍場戲時候佢投入到差少少推咗我落山崖，好睇我抓住咗冇跌落去。」