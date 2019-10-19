【Rajah】陳子聰調理身體喪做Gym 怕體能應付唔到工作狂老婆

陳子聰自從肝病痊愈後，甚少再出現幕前，一直休養身體。近期卻爆出與太太何超儀合作開公司，進軍荷里活市場。超儀正在拍攝的荷里活電影《Rajah》子聰亦是擔任監製之一人。

何超儀新戲《Rajah》除了有《迷失決勝分》男主角外，亦有《魔戒》男角Dominic Monaghan (陳順禎攝)

子聰擔任監製後，在片場也鬧出了一些笑話出來，「其實做監製唔好喺片場見到我哋，因為一見到我哋就會好緊張問『咩事呀？咩事呀？』。我第一日嚟嘅時候，製片問監製去邊，身邊人聽到又慌啦，所以我答佢哋咁驚我話我唔會出現啦。」

子聰打算這部電影拿去康城影展參展。（陳順禎攝）

訪問過程中，子聰大談病後重新投入工作的事情，他說全因為太太：「大家都知我啱啱好返，開始工作要慢慢習慣。（食肥返少少？）我希望食得健康啲。大家都知超儀係工作狂，但其實我唔係，所以我要做多返少少運動，游水同做Gym先得。」另外其實子聰在幕前的工作有留意的話，並沒有以前多，現在有意退居幕後，被問到會否再演出拍戲，這個問題原來很多人曾問過他，「導演其實有同我講過叫我演㗎，不過我話遲少少啦。最緊要係乜呀？我拍埋嘅話個製作費會冇咁高，慳返筆錢。」