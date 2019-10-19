李施嬅緋聞男友含金量高　否認專揀富二代：識我嘅人都知唔係咁！

李施嬅憑TVB劇集《金宵大廈》人氣再度急升，更在入行16年後首次獲封為「民間視后」。其實她入行初期，多年來都未有代表作，反而感情生活感情生活，更多次傳出她不惜推劇停工專心釣金龜。日前，她去到商台節目《1圈圈》接受主持梁泰來的訪問，被直接問到是否專揀富二代男友，李施嬅竟然咁樣答！

李施嬅人氣急升！（梁碧玲攝）

李施嬅在2003年由加拿大回來參選港姐，2004年與鄧健泓拍拖，有傳二人當時更發展到同居階段，直至2009年，李施嬅停工返加拿大完成學業，她要求男方經濟援助，導致兩人因財結束五年情。被問到當年分手原因，李施嬅大方指：「其實佢唔係我鍾意嘅Type，佢好有藝術天分、好細心，當時爹哋生意失敗，有人關心特別打動嘅。但我同佢唔係好夾，唔應該係一對，五年受咗好多唔開心，好多負能量，因為我對感情好執着，好難放棄，好多朋友都話冇結果，但都拖拖拉拉咁耐，因為大家又一齊住，好難分開，直至我去加拿大讀書時，終於可以行出嗰步。」

二人分手後，仍然保持朋友關係！（鄧健泓FB圖片）

否認「開竅」專揀富二代：傳媒有時會咁寫！

自從與鄧健泓在2010年宣布分手後，李施嬅被指「開竅」，落力結交富二代，其緋聞對象包括仁濟主席吳守基、澳門威尼斯人高層Reggie Martin，名錶代理商忠信錶行億萬太子爺林嘉誠、投資公司董事總經理潘樹維、胡杏兒的老公李乘德（Philip）、大狀清洪契仔巫翊鳴和周潤發健身教練Anson等等，個個非富則貴。但李施嬅就否認自己專揀富二代男友：「冇呀，係咩？傳媒有時會咁寫，但其實都唔係呀，識我嘅人都知其實真係唔係囉。（有鄧健泓都唔係喇？）雖然佢唔係富家子弟，但佢有嘅嘢都會畀你。（咁而家有咩條件？）冇，其實只係想搵個對嘅人，要搵個頂得我順嘅人好難，因為現在嘅我，事業心好重。」

李施嬅太甜美！（IG/@selenaleelalee）

點撃下圖睇緋聞對象！

而李施嬅更講到希望好姊妹胡定欣和姚子羚找到另一半：「覺得定欣好難，因為佢係好強、好叻嘅女人，愈叻愈難搵另一半，我冇定欣咁強，佢強啲、比我仲更加挑剔啲，好想見到佢有另一半，同埋子羚，好想佢搵到一個值得佢愛嘅人。其實搵到有人頂得我哋順，都真係好難。」

加油！（IG/@selenaleelalee）