【演員請就位】與郭敬明爭論火藥味濃　趙薇：你沒演過瓊瑤的戲！

由趙薇、陳凱歌、郭敬明、李少紅擔任導師的導演選角真人騷節目《演員請就位》自播出以來話題性十足，不但各位演員備受關注，四位導演更成為焦點。在最新一集中，兩位導師趙薇同郭敬明對其中一場表演持完全相反的意見，兩人更即場掀起熱烈爭論，甚至有點火藥味！

由趙薇、陳凱歌、郭敬明、李少紅擔任導師的導演選角真人騷節目《演員請就位》自播出以來話題性十足。（微博@騰訊視頻演員請就位）

+ 5 + 4 + 3

兩位新生代演員張雲龍同陳小紜表演的是瓊瑤經典作品《情深深雨濛濛》，兩人分飾男女主角何書桓及陸依萍，而依萍爸爸陸振華就由當年演出的演員寇振海擔任。張雲龍和陳小紜表現七情上面，期間張雲龍更狠狠掐住陳小紜條頸，令在場觀眾都睇到好肉緊！

改編自瓊瑤經典小說《煙雨濛濛》的劇集《情深深雨濛濛》當年播出之後引發巨大反響，成為內地與台灣收視率之冠。（網上圖片）

新生代演員張雲龍同陳小紜重演經典場面。（微博@騰訊視頻演員請就位）

兩人入木三分的演出，獲得李少紅導演同觀眾的肯定。不過郭敬明就表示不認同：「我看到了很多的技術，很少的情感，沒有任何的打動我的瞬間或者驚喜之外的東西。你們作為優秀的演員，如何去處理這個角色，而不是要一模一樣，那變成模仿秀了。」但趙薇聽後即時面黑黑，並作出反駁：「瓊瑤阿姨的影視作品有強烈的個人風格，她把內心得潛台全變成明的台詞說出來……我覺得他們恰恰就是沒有在學我們當時的表演，他們已經在用一種相對自然化的表演。因為可能敬明沒演過瓊瑤的戲，它有一種強大的魔力，讓演員就是說是神經質。」

張雲龍狠狠掐住陳小紜條頸，睇到大家好肉緊！（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

對於趙薇同郭敬明的一番爭論，不少網民都表示支持趙薇。因為趙薇正正就是當年演出陸依萍的演員，由她來發表意見最有說服力。趙薇不但演技受到認可，近年由她執導的作品亦備受好評，所以大家都一面倒支持趙薇，認為她更有發言權。反觀郭敬明，網民普遍認為他反應過激，點評不夠專業之餘，更經常與另外三位導演辯駁。而相比起另外三位導演，作家出身的他在執導方面經驗尚淺，執導過的電影亦飽受批評，難怪網民都更認同趙薇的說法。而最後張雲龍同陳小紜分別被陳凱歌同趙薇選中，為這場爭論畫上句號。

郭敬明不認可他們的演出，批評兩人的演繹無驚喜。（影片截圖）

但趙薇就作出反駁，認為兩人的演出完美還原劇中角色的情感。（影片截圖）