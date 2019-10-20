【多圖】吳謹言超短髮造型又被指抄足Angelababy　網民評價兩極

內地女星吳謹言憑住去年播映的神劇《延禧攻略》入面飾演女主角魏瓔珞而爆紅，角色形象深入民心，人氣至今依然強勁。作為一位藝人，當然不能只有一個形象，吳謹言其後也挑戰了多個不同的角色，而她平日出席大小活動又或是拍攝雜誌封面時，也會換上不同的造型示人，足見其作為演員的可塑性。向來留有一把長頭髮的她，即使是長髮look亦可以有不同的style，但始於都是長頭髮。

吳謹言一向是長頭髮。(吳謹言微博圖片)

昨晚吳謹言就換了一個全新的髮型為大家帶來了新鮮感。她於上海出席活動時，就以一頭超短髮的造型現身，連劉海也是超級短的，完全突顯了她的五官輪廓。而她這個全新形象，即惹來一眾網民的熱烈討論，#吳謹言短髮# 更登上了微博熱搜榜。網民的評價兩極，一方是讚吳謹言靚的，留言表示：「清純可愛又幹凈利落，百變吳謹言，什麽髮型都hold住。」另一方就批評她不好看，留言表示：「真心不如看」、「一股土味撲面而來」，也有眼利的網民翻出Angelababy曾為時尚雜誌拍下的舊照，指吳謹言繼續在扮對方，這個超短髮look似足Baby，又比較誰carry得更好看。

吳謹言最新超短髮look。(視覺中國)

Angelababy超短髮look。(VOGUE Hong Kong)

點擊下圖逐格睇吳謹言嘅超短髮look，以及佢其他靚相：