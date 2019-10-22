「大隻仔」溫家偉與TVB滿約　外闖尋拍劇機會：始終都傾唔掂

再有猛將離開無綫（TVB）！「大隻仔」溫家偉（Alan）今日（10/12）在社交平台Instagram宣布與TVB正式滿約，離開這間效力10年的公司，他在文中寫道：「如果冇TVB就冇呢一個大隻仔。其實10年過得好快，我仲記得我第一次行入TVB，一個好驚，唔識講中文嘅小朋友。不過因為佢哋我學識咗好多嘢。我想喺呢度多謝所有監製、導演，同埋任何人幫到我、畀過機會我。希望有一日我哋可以再見面。」又指自己剛剛開設YouTube頻道，以及會繼續努力在港發展。

溫家偉今日（22/10）在Instagram貼出一張與TVBuddy和大明猩「銅像」合照，正式宣布離開TVB。（Instagram/@awansauce）

溫家偉接受《香港01》訪問時坦言數日前正式滿約：「有傾過續約，傾過一段時間，但臨尾傾唔掂，始終都傾唔掂。（因為冇畀機會你發展？）唔係話冇機會嘅，咁當然唔係最有機會發展啦，都會Keep住有飲食節目做。我係想拍劇，但拍劇嘅機會唔係非常多。」

溫家偉又指感到不捨：「因為我搬過嚟香港都係為咗TVB，入娛樂圈都係入TVB，而呢10年真係學到好多嘢，冇TVB冇我而家，冇得繼續合作真係有啲可惜。」

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談到未來去向，溫家偉坦言已經與新加坡公司簽約：「而家都有劇喺新加坡播，而家佢都破咗新加坡咁多年嚟嘅首播周收視紀錄。其實真係好開心，因為個角色有機會發揮。我剛剛亦拍完另一套劇，係做男主角，喜劇嚟，會一月播。」他又指自己也想繼續在香港發展：「想搵經理人公司簽約或者其他方法，拍劇、拍劇、拍廣告或者Online嘢都OK，因為始終我都係喺香港踏足娛樂圈，我想都想同香港Keep住個Linkage。」