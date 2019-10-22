【後生仔傾吓偈】李嘉示範鐵襠功　馮盈盈：蛋蛋會隨溫度收縮放鬆

李嘉即場搵波波同佢示範「鐵襠功」。

波波連踢幾腳,連旁邊嘅KOL都覺痛,但李嘉就全程笑騎騎。

最新一集《後生仔傾吓偈》以武術為題，並搵嚟武術師傅李嘉做嘉賓。節目中，除有後生仔問到練武與童子尿嘅關係之外，馮盈盈同陸浩明對於「縮陽」以及「鐵襠功」感到十分好奇，李嘉表示吊陰功係鐵襠功嘅範疇，雖然有人練到弗弗聲，但其實其不需要做到太極端。「下陰被人踢之所以會痛係因為兩粒蛋(睪丸)受到攻擊，只要將粒蛋收埋但就唔驚囉。」身為女子嘅馮盈盈，對於「收蛋」比陸浩明更加感到好奇，仲話：「我哋有傾過好多次嗰兩粒小蛋蛋……」

搵男KOL上場，四面圍攻，但李嘉好似無感覺咁。

小呢個形容詞，對於男性嚟講都係一種忌諱，馮盈盈個「小」字一出，李嘉即時問佢「邊個小蛋蛋？」估唔到馮盈盈又答到喎「我平時見開……鵪鶉蛋，平時喺屋企食鵪鶉蛋，我出嚟先有鴕鳥蛋。」馮盈盈繼說：「啲蛋蛋會隨溫度收縮啲同放鬆啲……」能夠對「蛋蛋」收同縮都可以了解咁得透析，性博士絕非浪得虛名，連李嘉都要俾個服字佢，由於李嘉表示「練功夫練到唔用溫度控制，用內勁一提就以佢收上去。」引得一眾後生仔十分好怪呢個操作到底係如何進行。

正所謂心動不如行動，李嘉即場示範「鐵襠功」，仲搵嚟KOL波波做對手，鏡頭所見，波波連接對李嘉下體起飛腳，在旁嘅男士都十分擔心，但李嘉就非常輕鬆，仲面帶笑容叫波波繼續，波波愈踢愈起勁，並謂：「我已經好大力。」之後，換上四位男仔上下左右咁圍攻李嘉，但佢都係面不改容，將傳說中嘅「金鐘罩」盡情發揮。