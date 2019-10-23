陳華鑫入行七年宣佈離巢TVB：主力湊女做親子KOL

Gloria 2012年參加港姐入行後工作機會不絕。（IG：@gloriayamm）

《性在有情》演出，被宅男捧為最靚學生妹（IG：@gloriayamm）

最近TVB藝人一個接一個相繼離巢，有人心灰意冷離開，亦有人轉換跑道重新出發。參加2012年港姐入行嘅陳華鑫（Gloria），憑住無辜清純樣及甜美笑容，被宅男捧為最靚學生妹，但恐怕會成為絕響啦，因為佢9月尾已經靜悄悄離巢。佢接受《香港01》訪問時透露：「依家希望全心全意去照顧BB先。」

陳華鑫10月23日於IG宣佈已離巢（IG：@gloriayamm ）

集《十二傳說》係Gloria喺TVB最後一套作品。（IG：@gloriayamm）

去年榮升媽媽影咗一輯好靚嘅孕照。（IG：@gloriayamm）

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近期離巢藝人眾多，Gloria呢個時候離開，外間少不免有唔同揣測，佢接受訪問時就話：「自己係約滿離開，公司有打嚟問不如減啲SHOW繼續簽好唔好，我就話希望全心全意去照顧BB先。湊女真係好忙好忙，剛生完都有拍啲關於BB嘅節目，但自己覺得有啲兼顧唔到，唔想是但一樣嘢做得唔好，寧願不如先專心照顧囡囡先。」

《性在有情》中飾演女主角陳敏之妹妹，成為佢入行以來戲份最多嘅角色（IG：@gloriayamm）

Gloria特別多謝敏之嘅照顧（IG：@gloriayamm）

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喺2016年播出的《性在有情》中，Gloria飾演女主角陳敏之嘅妹妹，裡面嘅學生造型喺網上瘋傳令佢榮升女神。佢亦透露離巢嘅心情：「唔捨得當然有，始終都做咗七年。最想多謝就係《性在有情》入面做我家姐嘅陳敏之，呢套戲係我入行以來最多戲份嘅劇集，佢真係教咗我好多嘢。最難忘拍《幕後玩家》，因為成個劇組上下都好開心，大家好夾到依家都成日約出嚟見面聚會。」

Gloria 依家全心全意照顧囡囡Maddie（IG：@gloriayamm）

雖然做全職媽媽完全無得抖，但Gloria都樂在其中。（IG：@gloriayamm）

Gloria 2018年與圈外男友低調結婚後，去年底誕下囡囡Maddie，依家更加轉做全職媽媽。不過Gloria亦一早鋪路轉型，喺網上同大家見面：「之後會主力湊女做親子KOL，暫時都係接網上JOB比較多，依家不停鑽研BB嘢，覺得好似將興趣發展成事業，滿足感好大「（收入方面同TVB工作時相比呢）其實收入比TVB時期收入仲多，最重要係時間相當彈性，自己可以打理好屋企大小事，再抽時間寫嘢分享。」