【多圖．有片】布吉遊體驗男友影相有幾快？　洛兒Lokyii：5分鐘

洛兒（Lokyii）月前同新男友到布吉度假4日，昨日她也終於將旅遊片段剪輯成Vlog並放上Youtube與網民分享，第一條更已獲得差不多30萬個點擊，看來是受到十分多網友歡迎。這個布吉之旅，兩人除遊覽夜市外，更享受了不少陽光與海灘，影了不少靚相，真令人羨慕！不過，就有網友提問：「究竟佢男朋友用咗幾多時間幫佢（洛兒）影相？」

洛兒話去完布吉之後曬黑咗。（Youtube截圖）

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她接受《香港01》訪問時，解釋說：「其實（影相）用咗好少時間咋嘛，去到影幾分鐘，第二度又影下。我同佢都太懶，其實好多景點都無影到。」男友的攝影技術如何？「影10張應該有4，5張得，佢呢排越嚟越叻。可能係因為我訓練得多，次次都要佢試下影。」男朋友有沒有怨言？「梗係冇！佢影完我應該都好攰，同埋影完之後我都要幫返佢互影，呢啲係情趣。」除了影相，多數做甚麼？「曬太陽囉，我而家黑到成舊炭咁。」每張相平均要用多少時間拍攝？她笑言：「5分鐘Ok啦！」