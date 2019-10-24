【後生仔傾吓偈】馮盈盈拍劇現場粗口橫飛：呢種工作氣氛好chill

今集以粗口文化為題，大家都有好多嘢發表。

最新一集《後生仔傾吓偈》以「粗口文化」為題，呢個真係一個講不完的題目。節目中，有KOL認為電視台都有幾監製或導演會用粗口去鬧臨時演員。近年劇集、綜藝雙線發展嘅馮盈盈表示：「工作人員們都係硬漢子，因為呢個工作都幾辛苦，捱更抵夜又要搬搬抬抬，所以令到佢哋都好強悍好堅，同埋可能大家共事好耐，所以會不停咁……仲要非常之頻繁（講粗口），一開始我作為一個女仔都覺得呢個工作文化同氣氛幾特別。」陸浩明笑指馮盈盈到後來應該已完全融入當中，馮盈盈雖然否認其事，但就認為呢種工作氣氛好chill。

馮盈盈曾被導演「粗」過。

被問到初拍劇時有否被導演或監製粗過，馮盈盈直認曾被「粗」到自尊受傷，並謂：「希望鞭策你，所以加埋啲助語詞令你明白你要做好啲。一開始係有啲唔慣同驚，會叫自己今鋪做好啲。」馮盈盈表示如果有女演員可以同樣的助語詞還擊的話，場面會非常有趣，咁到底佢真係見過定試過呢？雖然佢強烈否認，但就話：「我無！絕對唔係我！我話可能在場唔知邊個都係女仔嘅演員，如果真係唔怕用同一個方式還擊真係好有趣。」咁睇嚟真係發生過喎。