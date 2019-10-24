【專訪】李君妍爆做親生女有成績表收： 返工遲到都會影響人工

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李君妍在2011年憑TVB武術選秀節目《功夫新星》入行，節目完結後便投身於演藝圈，在TVB工作。一入行便接近十年，她在演員路上演出的主要是一些閒置角色，在這些年才擔任一些比較重要的角色，例如在《她她她的少女時代》和《金宵大廈》的戲份才比較多。

君妍不經不覺已經入行十年，大家對她印象最深的作品，會否是《她她她的少女時代》？（電視截圖）

君妍自小住公屋，家教十分嚴格，她坦言因為沒有很強的背景就進入娛樂圈，所以有一個缺點，就是見識不及其他人：「我讀緊書時候屋企管得我好嚴，好多時候都冇得出街玩唔畀拍拖。相比起其他人佢哋可能會已經有得出街玩，周圍去旅行等，佢哋眼界都會比我多。所以踏入娛樂圈工作，佢哋同我比起上嚟佢哋都會行快好多步。初初入行時候真係好多事冇乜信心，覺得好大競爭，不過入行差不多十年，我都慶幸依家有返信心。」

2011年李君妍參加TVB武打綜藝節目《功夫新星》嘅照片。（受訪者提供）

家境不富裕，人脈不強勁，在娛樂圈其實是幾「蝕底」，能夠堅持追夢近十年，真的值得一讚。然而君妍很清楚自己追求的事業和目標：「每個人慾望要求唔同，我唔會話一入行我就想要一架跑車，咁我都負擔唔到，不過我都係有幾多洗幾多。其實我本身冇背景，咁我工作機會比人少都係真，但今日我能夠行到呢一步，我覺得算係咁，其他人可能仲慘，頭幾年會覺得冇乜機會就已經離開呢一行，起碼我冇放棄。」

君妍笑言因為性格不服輸，所以現在還繼續堅持做這一行。（葉志明攝）

早前在《她她她的少女時代》雖然是飾演配角，但劇中角色突出，被喻為超越余思霆成為新一代的「姣精」。有迴響當然是好事，但被稱作是「姣精」，應該沒一個女生會喜歡，「其實我睇劇本時候我冇諗到會咁樣，點知出到街會畀人覺得係姣精。咁我都唔會唔開心，反而我會覺得呢套自己成功咗。」

要說下一個十年好像太早，但君妍為達成目標已經在做小生意賺更多錢，也希望在演藝圈擔任女一女二。（金宵大廈劇照）

去年君妍終於得償所願能夠與TVB簽約，成為TVB的「親生女」（經理人合約），契機是她原本的舊約就快完結，之所以能成為親生女，她透露每個藝員都有一張成續表評核大家的表現，她說：「其實佢哋睇完我份表之後覺得ok，所以就俾咗一個機會我簽經理人合約。其實公司內部有好多細節上我唔清楚，但都會mark一年拍幾多部劇，有幾多商演咁樣。我聽講有人因為服裝部讚佢，所以傾合約時候加佢人工。就係因為服裝同事對佢印象好，唔單單只係睇你劇集表現，連對人處事，返工有冇遲到都會加埋落去。可惜我到依家都未試過因為咁樣畀人加人工。」

相比起以前，君妍表示現時人工比以前只是賺多了一點點而已。（葉志明攝）

成為了「親生女」，角色上當然會有更多發揮和戲份，但與未成為「親生女」前有多大的分別？她表示：「未簽經理人合約之前，當我喺公司做咗7-8年，好多助導都會只係搵我做路過嘅角色。以前都有少少介意，所以依家都好珍惜每一個機會。」

君妍承認自己名氣不算大，在街上很多時候途人也未必喊得出她的名字，所以她希望努力讓更多人認識她。（葉志明攝）

最後不得不提，其實君妍經《功夫新星》入行，就算節目完結後也繼續堅持習武和健身，目的很簡單，就是希望公司能給她一些「打女」角色，她說：「其實公司唔多我呢類型女仔，同埋打起嚟真係好有型，所以希望可以挑戰下。」

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