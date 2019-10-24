【嫁到這世界邊端3】港女倒貼摩洛哥壯男開民宿　坦言：搏一搏！

由得獎監製張志明、編導黃俊輝和編審岑應打造的TVB真人騷《嫁到這世界邊端》系列一直是收視保證，在最新一輯《嫁到世界邊端3》播出後亦成功掀起不少話題。繼非洲尼日利亞人妻Serena後，又輪到摩洛哥準人妻小霞登場，她人生第一次踏足迷人的撒哈拉沙漠，竟遇上她的真命天子Said，並展開這段沙漠奇緣。

香港與摩洛哥的沙漠情緣！

香港OL小霞有次與家姐一起飛到遙遠又神秘的北非摩洛哥旅行。當時在沙漠酒店工作的非洲壯男Said，在第一次遇到小霞便開玩笑問她姐姐：「 我要用幾多隻駱駝才可以換她（指著小霞）？」而小霞對這位風趣幽默的沙漠壯男第一眼的感覺是「十分可愛，幾乎一見鍾情！」到後來她才發現這位沙漠男子原來比自己細好幾年。回港後，有兩年時間二人分隔異地，當時Said在沙漠工作的時候，每隔兩天想要打電話給小霞，便要由工作的酒店步行足三十分鐘到達另一處有得打國際長途電話的地方，令小霞十分感動。

二人相當恩愛！（電視截圖）

Said直言對小霞一見鍾情！

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經歷兩年異地戀後，最終小霞決定放棄香港的一切，隨Said到摩洛哥定居發展新事業。當時香港朋友們都不太看好，有朋友甚至對她說，覺得膚色黑的人特別「污糟」（因為Said 的膚色黑），更加覺得回教是恐怖主義，好大男人，勸小霞三思。不過小霞仍然決定隻身來到摩洛哥並花盡畢生積蓄買下一間舊城區內有幾百年歷史的摩洛哥式傳統庭園大宅 (RIAD)，裝修過後做起了民宿生意：「嗰陣買就百幾萬港幣，但間屋就好爛，我哋再翻新。（裝修費幾多？）多過買嗰屋舊錢一倍有多。（百幾萬？）係呀。其實買完間屋之後都冇晒錢。」

做民宿老闆前，Said是一名酒店職員！（電視截圖）

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由於摩洛哥人平均月薪港幣$3,000，所以經營民宿的資金重擔即約三百多萬港幣就由小霞一手承擔，在香港打工的小霞一出糧就會匯款給Said，由男方全權處理金錢，錢不夠的時候甚至會開口問父母借錢：「感覺嚟嘅，有陣時自己搏一搏，如果人生呢一刻唔去賭，永遠唔知答案。（賭輸咗咁點算？）返香港繼續做嘢囉。」雖然整個故事聽起來像是世紀騙案，但最後兩口子都將民宿經營得相當成功。

小霞相當勇敢！（電視截圖）