24歲何猷君升格做爸爸　學歷家底商業頭腦樣樣有

結婚半年，何猷君正式宣布升格做爸爸。

賭王何鴻燊與四房梁安琪兒子何猷君今年內一口氣完成求婚、結婚、做爸爸幾件人生大事，囝囝更係賭王嘅首名男孫，成件事令只有24歲嘅何猷君更坐實「人生大贏家」的稱號。

何猷君18歲時入讀麻省理工（MIT），並以21歲之齡成為史上最年輕進入MIT攻讀金融碩士的學生。（網上圖片）

從小已是數學天才嘅何猷君，奪得過兩次全港數學比賽冠軍。2016年考入麻省理工（MIT）金融碩士課程，為了給父母一個驚喜，常人每個學期修四種課程，何猷君喺入讀大學第二年共修讀八課。最後成功以3年時間完成4年嘅學業課程，更以21歲之齡成為史上最年輕進入MIT攻讀金融嘅碩士的學生。他曾在IG上發文表示:「每天沒吃沒睡，功課多到經常忘了哪一份是哪一課。為什麼這麼辛苦？因為我想讓世界知道我可以用我雙手達到一個正常麻省理工高材生也很難達到的目標，因為我就是我！」

畢業前夕，hack入學校外牆燈光系統用外牆玩俄羅斯方塊。（網上圖片）

或者係因為讀書太辛苦，何猷君喺MIT畢業前夕，入侵學校外牆燈光系統，將窗口變成不同顏色嘅俄羅斯方塊，當時佢並有在IG上載片段:「當你夠聰明到可以用整棟建築物玩俄羅斯方塊，幹嘛還要用iPhone玩？」非常有霸氣。

去到上海創業，辦公室只係得50平方呎。（網上圖片）

畢業後，何猷君喺機緣巧合下認識了內地遊戲公司「創夢天地」創始人，並加入其團隊成為首席營銷官（CMO）。公司2018年底喺在港交所掛牌，何猷君將人生首份招股書送給何鴻燊作為生日禮物。何猷君創業路看似順風順水，不過他曾在訪問中表示當初北上發長時，由於語言、文化有差異，令佢多次受挫，而他在上海創立資訊技術公司時，據知他的辦公室只有50平方呎。此外，何猷君多次被路人喺上海嘅地鐵野生捕獲，甚至就連出埠都係選擇經濟客位而非頭等或商務位，足見呢位富二代非常貼地。



何猷君參加嘅內地節目《最強大腦之燃燒吧大腦》並非有家底有人氣就可以，10萬名參賽者揀出100人再進入淘汰賽，角逐「腦王」的寶座。節目期間，曾有傳何猷君私下花了五百萬買比賽冠軍。（網上圖片）