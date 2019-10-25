【晚吹】大台PA爆料：有藝人接job搞到遲到，要停廠三個鐘等佢

ViuTV節目近年不時搵嚟曾在大台工作的藝人合作，最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》搵嚟5位曾在大台工作的PA分享工作辛酸史。

大台PA人工約一萬元左右。

到底PA嘅工作範疇係咩呢?佢哋就以「廠嘅一條毛都關你事」去總括，當連一條毛都關事時，咁工時又會係點呢？其中一位表示:「劇組嚟講係十小時起跳」。除有試過兩星期只能夠做到返屋企沖涼再開工之外，亦有試過一個月返朝九收零二。「我哋過250小時就要MARK鐘補OT錢，試過最高紀錄係400個鐘，但人工唔會因為咁而double，可能都都係多幾百一千，連的士錢都蝕埋。」如果以400小時去計算，即係一個月唔休假咁每日返足13小時……「最辛苦係外景接廠景由早上7點一直到下一個早上，當你準備瞓嗰陣，其他部門開工，會打嚟搵你對單……」

5位PA都不約而同表示「俾人鬧」已經係工作範疇之一。「PA有時會幫藝人企位，有演員試完位後去補妝，我企佢嗰位幫攝影師度位，點知個演員突然好大聲咁話我企晒，佢表現得好嬲，仲叫我行開話佢自己企返，之後武指有同我講話我嗰位其實係啱，可能個演員見我新人，所以想下馬威。」另一位PA嘉賓亦透露有前輩級藝人回巢，但拍攝時完全唔聽導演講，自己做自己一樣。「佢比你感覺係本來唔想接，因為某啲關係所以先要拍。」

有人讀完碩士就去做PA，月入一萬，為咩？因為鍾意。

大台藝人不時都會接job搵外快，但PA嘉賓透露有藝人為搵外快要遲到開廠。「套劇因為有老人家，所以都會mark早啲開工，但某演員因為出面工作而遲咗，要全世界停廠三個幾小時等佢。過幾時之後，見到某演員喺mark呻，話PA安排嘅時間好差搞到佢兩頭唔到岸，但其實個期係佢自己俾我哋。」

