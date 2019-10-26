「細龍太」陳偉琪涉醉駕超標2.5倍　IG道歉：對不起，我做錯了！

陳偉琪入行六年，因為細龍太一角人氣急升（IG：@vthechan）

TVB劇集《愛．回家之開心速遞》中，飾演「細龍太」而人氣急升嘅陳偉琪（Vicky），10月25號晚因涉嫌酒後駕駛被捕，被帶返警署扣留調查，至26號早上10點左右，佢喺IG發文公開道歉：「對不起，我做錯了！」

陳偉琪於10月25日晚涉醉駕被捕。（IG：@vthechan）

記者到場時，陳偉琪（右）戴上白色鴨舌帽及黑口罩，刻意迴避鏡頭。（賴南秋攝）

陳偉琪10月25號晚，駕駛其寶馬座駕時，於跑馬地同一架駛往灣仔方向嘅的士相撞，其後陳偉琪接受酒精呼氣測試，結果高達79微克，比法例規定高出2.5倍，涉嫌酒後駕駛被捕。至凌晨兩點幾獲准保釋。

陳偉琪嘅寶馬座駕被警方拖走調查。（賴南秋攝）

至10月26日早上10點左右，陳偉琪喺IG發文公開道歉：「對不起，我做錯了！我衷心為事件中受影響的人和所有關心我、愛錫我的朋友們講聲對不起，我會深切反省，認真面對，謝謝！」

陳偉琪於IG發文公開道歉。（IG：@vthechan）

早前陳偉琪到外地參加豎琴比賽橫掃8獎而人氣急升，《愛．回家之開心速遞》又剛宣佈下年加碼一星期播出七日，陳偉琪喺呢個時候出事，暫時未知工作方面有無受到影響。

早前陳偉琪到外地參加豎琴比賽橫掃8獎（IG：@vthechan）

一向走健康性感路線（IG：@vthechan）