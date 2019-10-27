憑《下一位前度》MV累積名氣　郭爾君甚少做宣傳：不覺自己有性格

馮允謙（Jay）新歌《尋找白金漢》MV的女主角郭爾君（Alma），乍聽名字大家未必會霎時記起是哪位，但其實她經常在幕前出現，當中大家印象深刻的可能是林家謙的歌曲《下一位前度》擔任MV女主角。另外她在2017年也曾拍攝過ViuTV的遊埠節目《新世紀山陰戀事》和Docudrama（劇情式紀錄片）《回憶備份》後而逐漸在網上累積名氣。今天她出席馮允謙新歌《尋找白金漢》的發布會時接受訪問，發現Alma是一個很有想法很有性格的女生。

記者希望Alma先介紹一下自己，「我最基本資料可能就係演藝學院畢業咗3年，然後Keep住做演藝嘅工作，包括台前或者幕後，同埋我好鍾意打機同鍾意玩Cosplay十幾年，由小學開始。」記者再補充一下，Alma近年絕大部份時間出現在「非無綫製作」的節目，其中較多人認識的是《新世紀山陰戀事》、《回憶備份》，未來日子年她將會為ViuTV拍攝新節目《寂寞是幫兇》，至於港台電目的例子則包括《快樂從心開始2》，而MV則有林家謙的《下一位前度》等等。

Alma這次到俄羅斯海森威工作，發覺當地帥哥美女是超級多。（梁碧玲攝）

不怕展示自己想法 害怕交際少去活動

大家對她不算熟悉，但Alma外貌頗有氣質，憑著這次擔任Jay的Mv女主角，相信會吸引不少人想了解她更多一點。不過就算多了人想了解她，她直言並不會做出一些很展示自己的事情：「我覺得我自己好忠實做我自己，我唔會特別去Sell我自己一啲事，我只係順其自然想做我自己嘅藝術。譬如說去做演員、編劇、畫畫等呢啲都係我想做。其實我有啲驚去交際呢件事，但今次我真係好想支持Jay，我自己平時連活動都好少去，所以大家唔係好清楚我係咩人，同埋我係點樣嘅存在。」

現在Alma並沒有隸屬任何一間演娛樂公司，她是一名自由身的演藝工作者。

歸類自己為「戲劇工作者」

其實做藝人不善於交際一定是會「蝕底」，所以Alma從來不將自己當做是一名藝人，「我其實會歸類自己為戲劇工作者，我覺得我將自己位置冇放到咁高。我只係一個好畀心機喺我呢個專業發展同努力。其實真係要睇自己專注邊方面，如果我只係專注藝術咪窮少少。但如果我要商業少少咪有錢啲。係香港做藝術都唔係話會好富裕咁，所以真係要好睇個人。點講好呢，我真係好唔擅長去多人地方去交際去sell自己。」

Alma直言自己不是一個擅長交際的人。（梁碧玲攝）

不覺得自己有性格

她這個舉動可能會令人覺得她很有性格，讓人感覺是否難以接近或者是態度上有問題呢？她解釋：「我真係好少將自己同其他人做對比，我只係會覺得我想咁樣做所以咁樣做。因為如果我做咗一個唔係我自己嘅自己出嚟，咁樣係冇意思，因為個件事係假，你唔會覺得呢個人係真，所以我唔會覺得自己有性格，你見面嘅每一個人都有佢唔同形態存在係呢個世界上，所以我會覺得係尊重唔同人選擇。」

聽完Alma說話，大家覺得佢點？（梁碧玲攝）

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