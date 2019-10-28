沙律張沛樂膽生毛勇闖鬼屋　恨拍鬼片：最直接令觀眾有反應

萬聖節將至，張沛樂（沙律）日前接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒邀請勇闖鬼屋。佢自己從未遇過靈異事件，不過節目中亦分享咗一件，發生喺朋友身上嘅怪事。

沙律日前接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒邀請勇闖鬼屋

沙律話：「我有朋友以前成日組靈探隊，有次去到一間荒廢學校，見到有兩個女仔喺課室裡面玩掌仙，之後有人叫佢地唔好玩啦，原來因為有攝影機影到一個紅衣女仔，好似係學生，企咗喺兩個女仔中間，而之後睇番條片係搵唔番個女仔！」

沙律同男友張耀聲感情穩定不時放閃（IG：@charlottecheung107）

雖然沙律從未遇過靈異事件，但對拍攝驚慄題材電影深感興趣：「我細細個已經好大膽，亦好鍾意睇恐怖片！我覺得鬼片係最直接令觀眾有反應，所以我好想挑戰拍鬼片，不過我唔想演女鬼，想演被嚇嘅角色多啲！」提到沙律與男友林耀聲感情穩定，更公開大讚男友有安全感：「因為佢係一個好專一嘅男仔，不過佢都好悶，哈哈！佢唔會同你溝通好多，咁樣有好有唔好啦！」