林俊傑抱病開騷後入院　用過針頭鹽水袋竟有人出高價買

林俊傑剛完成江蘇鎮江演唱會。（微博：＠JFJ Productions）

瘋狂粉絲為追星無所不用其極，亦衍生出不法人士，出賣藝人航班酒店資料，甚至賣出佢地用過嘅物品。JJ林俊傑前晚喺江蘇鎮江開騷後病倒入院，點知事後有人放售「林俊傑使用過嘅針頭及鹽水袋」令人嘩然﹗

其實騷前綵排見到JJ已經好病。（IG：@JJLIN）

JJ 26號晚於江蘇鎮江舉行演唱會，騷前綵排因為感冒已經一面病容，完騷後馬上被送到醫院吊鹽水。點知病緊都被圍觀，超過十名護士集去佢嘅病房「參觀」，出院後仲有人出售聲稱JJ用過嘅醫療用品：「本人提供林俊傑爆款同款醫生，同款配套藥水，已經掛水的血針頭，有需要微信留言。」

有人於網上出售JJ用過嘅醫療用品（微博：＠迷妹速報）

連針頭都有（微博：＠迷妹速報）

由於事態嚴重，林俊傑經理人公司於28號上晝發表聲明，指JJ入院當日稍後時間已經出院回家休養，感謝院方照顧，對於有人販賣相關醫療用品：「針對我司藝人離開醫院後，極個別的工作人員無視職業操守的資訊外泄的偏差行為，我司深表遺憾，堅決抵制各種可能影響和侵犯藝人隱私，同時造成對其他公眾造成干擾的行為，相信院方會進行後續相應的妥善處理。僅此對社會大眾、醫護界、醫護人員及醫院就診其他患者所可能帶來的不便，誠摯致歉。」

護士輪流到JJ瞓過嘅病床作「親密接觸」（微博：＠迷妹速報）

林俊傑公司聲明全文：

鎮江演唱會之後，我司藝人林俊傑先生因身體不適，於10月27日清晨，前往鎮江第一人民醫院就診，應急治療。

在此感謝就診期間，院方醫護工作人員的即時治療與照顧。針對我司藝人離開醫院後，極個別的工作人員無視職業操守的資訊外泄的偏差行為，我司深表遺憾，相信院方會進行後續相應的妥善處理。僅此對社會大眾、醫護界、醫護人員及醫院就診其他患者所可能帶來的不便，誠摯致歉。

林俊傑先生於當天已返回家中，繼續治療及恢復中，請廣大歌迷勿念，也希望廣大支持者予以他靜養的空間。

在此期間，對於廣大媒體與歌迷對林俊傑先生的愛護，我們深表感恩；同時，在此呼籲：

1. 極個別人員的行為不應抹煞所有其他在醫護崗位上為社會積極奉獻的貢獻，望各位勿被誤導，也不要過激言語和行動。

2. 堅決抵制各種可能影響和侵犯藝人隱私，同時造成對其他公眾造成干擾的行為。

3. 絕不鼓勵和支援歌迷在非正式工作場合之外的探班/聚集，包括但不限於機場接送機、探班酒店/公司/住家。

最後，再次感謝廣大媒體和歌迷的關注和愛護，接下來的巡演均為戶外舉辦，且天氣漸冷，提醒廣大到場歌迷朋友們注意保暖。望大家的熱情在音樂及現場Live中合理釋放，把正能量帶給身邊的每一個人！

JFJ Productions 敬啟