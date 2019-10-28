【開心速遞】陳偉琪為醉駕公開道歉：飲酒揸車點都係錯

「細龍太」陳偉琪（Vicky）早前（25日）涉酒後駕駛被捕，事後她很快在Instagram留言認錯並公開道歉。事發至今，在今天（28日）她在TVB裡舉辦記招回應此事。

早前「細龍太」陳偉琪涉酒後駕駛被捕。（資料圖片）

大約下午2時30分，陳偉琪現身於TVB記者會，陳偉琪身穿白色戲服現身，神色凝重，在正式回應事件前，她先向在座各位鞠躬道歉，承認自己真的做錯：「我呢幾日都係屋企反省緊，我今次真係影響到好多人，包括公司、戲組、家人，我想係到同大家講聲，我真係做錯啦，同大家講對唔住。呢件事發生之後更加明白好多人關心我，所以我真係想多謝好多人，包括珍姐、監製，佢哋係好關心我心理質素。仲有好多《愛回家》屋企人，佢哋好關心我，我諗我最影響到大小姐、送水輝同細龍生，佢哋呢幾日都收好多電話，但見到佢哋好維護我，我真係好感動。」

偉琪好感謝傳媒大家關心。（賴家杰攝）

公開認錯之後，她亦向大家承諾會戒酒：「我希望我反省完後，只能夠用行動證明畀大家睇，我會更加進步同變做改良版嘅陳偉琪。當時飲酒揸車原因都唔方便透露，因為已經進入司法程序，但飲酒揸車點都係錯。」

工作方面有傳會雪藏她，她表示公司願意再給機會她。（賴家杰攝）

雖然陳偉琪今次醉駕令到很多身邊人受到影響，但她表示自己的家人、朋友、同事等都很支持和鼓勵她，就連一眾《開心速遞》的粉絲亦沒有離棄自己，陳偉琪亦因為這些關心而更覺慚愧：「我要講聲對唔住，因為令到一眾關心我粉絲失望，我係我社交平台見到佢地有問候我真係好感動，我每個訊息都有睇，所以好對唔住！」