【嫁到這世界邊端3】跟工程師老公四海為家　Karen感寂寞不禁落淚

人係群體動物，有家人朋友嘅愛同支持，又有邊個喜歡孤單一個？TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》，陳貝兒同攝製隊走訪多地，訪問一班為愛情飄洋過海到異鄉定居嘅人妻。Karen同意大利老公Nico一齊之後四海為家，即使二人感情再好，每當孤獨感覺湧上心頭，Karen都不禁黯然：「去得愈多地方好似愈少朋友，我係攰嘅。」

Karen同意大利老公Nico一齊之後四海為家，現定居埃及。 （影片截圖）

當年Nico來港參與沙中線工程，認識到Karen譜出戀曲（影片截圖）

四年幾前，任職工程師嘅Nico嚟到香港參與沙中線隧道挖掘工程，二人於聚會認識再墜入愛海。由於Nico嘅工作，就係走到世界各地掘隧道，婚後Karen決定離開香港，跟隨老公浪跡天涯居無定所。北京，阿根廷，最後去到埃及，喺一個三線城市ISMAILIA定居，替當地政府興建隧道。

為咗愛情，Karen放棄香港嘅一切，跟住Nico到唔同國家工作。（影片截圖）

去到一個新地方仲要受到歧視，令Karen非常無助：「有一次喺超市買餸，見到個收銀都係移民，佢見到每一個客人都會打招呼。但輪到我俾錢時就瞪住我唔出聲，點解？係咪因為我膚色唔同，就連一個移民入境嘅收銀都要岐視我。究竟一個曾經喺香港以事業為重，一個非常獨立嘅香港女仔，點解嚟到一個完全無辦法溝通嘅地方，覺得自己好廢好無用。」

Karen每去到一個新地方都努力融入當地生活，結識新朋友。（影片截圖）

提起自己去得愈多國家愈少朋友，Karen不禁落淚（影片截圖）

有著香港女仔嘅獨立，每到一個新地方，Karen都努力學習當地語言，參加興趣班認識朋友，但因為Nico嘅工作關係，令Karen愈來愈迷茫：「每當我開始適應點知就要走啦，呢個過程不斷重複。之前喺北京學瑜珈、去到阿根廷學西班牙文，剛識到朋友就要離開。我都好掛住我啲朋友。去得愈多地方好似愈少朋友。」講到呢度Karen不禁喺鏡頭前落淚。

Nico工作實在太忙，好多時Karen都只能自己一個進餐。（影片截圖）

每當難受時KAREN都唔會同老公呻，無謂令佢覺得難受，不過人在異鄉老公又忙又無朋友，Karen亦的確懷疑過自己嘅決定：「有時真係會覺得好孤單，老公返工好忙，有時真係早午晚三餐都係自己食，有時直情唔想食。有一刻懷疑過自己嘅決定，曾經同老公講收到OFFER香港有工作想我返去，佢覺得好大件事，問我：你跟住我四處飄泊係咪覺得攰啦？我係攰嘅，但如果要條件式選擇，想分享老公事業收鑊但又唔想一齊經歷為事業嘅付出，會覺得自己好自私。」