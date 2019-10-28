矢作萌夏@AKB48突然宣布畢業　背後原因係同愛情有關？

現時17歲的AKB48成員矢作萌夏自入團後即獲封為「救世主」，2018年初入團成為研究生之後，矢作萌夏被受力捧，無論人氣和上位速度都非常驚人，同年12月更極速升格為正式成員，又是AKB48首位以研究生身份開個人演唱會的成員（演唱會於2019年1月舉行），又能在短時間內躍升成為AKB48單曲的Center位，是不少人心目中能夠挽救近年AKB48人氣下滑的「救世主」。但昨日（27日），矢作萌夏在日本富士電視台的節目《未來的怪物》上突然含淚宣布「畢業」，將於明年2月離隊，2月1日就會舉行最後的握手會。矢作萌夏表示自己未來有另一些想做的事和想走的路，但突然離隊此舉實令粉絲非常震驚。

矢作萌夏的握手方式有可能是她極速突圍而出的原因之一。（影片截圖）

同地下情有關？

其實矢作萌夏在今年6月曾被日本雜誌《週刊文春》揭發她與同班男同學拍拖，更將二人的親密合照包括床照公諸於世，更稱二人在學校愛得高調，就連學校老師亦知情，矢作當時曾發聲明否認。雖然矢作的仕途未因此事而受到影響，但今次突然宣布「畢業」，有不少人都揣測與此事有莫大關係，亦有傳言指矢作已經私下與另一間公司簽約另作發展。而事實上，AKB48一直都有規定不準成員拍拖，2017年更曾有另一位成員峯岸南因為被雜誌揭發與男子組合「GENERATIONS」成員白濱亞嵐拍拖，最後她更以削髮謝罪。

矢作萌夏的「緋聞男友」其實幾靚仔：

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