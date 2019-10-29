陳庭欣赴非洲拍《二億人的世界》　因一塊餅感到自責：我好離地！

無綫（TVB）旅遊節目《二億人的世界》找了黎芷珊、區永權和陳庭欣（Toby）當主持，分別去了三個說葡語的國家，包括莫桑比克、葡萄牙和東帝汶，去體驗當地人生活，而Toby便是去非洲東南面的莫桑比克。

提到當地治安欠佳，Toby坦言TVB為了保護攝影團隊一行六人，以六位數字請了六名保鑣說：「其實佢哋每一個都有帶真槍，因為當地治安唔好，公司又唔想我哋有損傷，同埋我聽返之前去拍攝嘅電視台有人俾人打劫。保鑣都對我哋有要求，要我哋聽佢哋話，唔好夜晚偷偷地出去食宵夜，可能佢覺我哋香港人鍾意出去食宵夜。」

Toby分享當時保鑣真的是自己去那裡，他們便跟去那裡，令到她也不好意思。（許朝暉攝）

Toby直指這旅程令她有很深體會，也哭了幾次，雙眼通紅、眼淚幾乎奪眶而出的她說：「當地醫院環境真係好差，唔會好似香港咁每個鐘都消毒，對佢哋嚟講有間醫院已經好好。我當時去到等拍攝過程其實好難過，真係好大感觸，我見到啲人手指同腳都彎晒，問返原來係骨折。佢哋每個都係自己好辛苦撐上床，我想過去幫手，但保鑣攔住我。同埋真係太多人，真係唔知可以幫邊個，我次次講親都忍唔住喊。」

因為一塊餅自覺離地

人人常說知足常樂，但真正做到又有幾人？Toby在這趟旅程學會這一點，「當地其實真係冇娛樂，可能每日做嘅事係幫手照顧小朋友，我唔知算唔算佢哋娛樂。當地你會見到條街都爛哂，你對比返香港小朋友其實真係好幸福，呢個真係我人生一個好好體驗。大家都知我拍好多旅遊節目，可能其他國家唔會體驗到呢啲事。好多人話知足常樂，珍惜擁有一切，講真係好容易。我試過有一日好早起身，求其拎乾糧係車上食，上到車有人敲我架車，問我拎食物。我唔敢開窗，一來保鏢怕有危險，二來我畀得一個，但畀唔哂所有人。我真係唔敢同佢哋眼神對望，因為塊餅對我來講係好普通，但對佢哋嚟講好想食，我覺得真係好離地。」