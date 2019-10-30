【獨家回應】梁凱寧首亮相活動　親解現場拒受訪原因：稱唔上藝人

《開嚟見我》由下星期開始，由星期一至五晚上10時半至11時於開電視播出。（梁碧玲攝）

前TVB主播梁凱寧（Maggie）今日（30日）出席香港開電視《2020年節目巡禮》，是她自上月初離開任職六年的無綫新聞部轉投開電視後首次現身，並將與黃永、許楨及李臻一起主持清談資訊節目《開嚟見我》。

梁凱寧一轉投開電視就備受重視。（梁碧玲攝）

Maggie今日以一身簡約粉紅色短裙及米色高跟鞋，與節目拍檔許楨和李臻一同登場，配搭甚有新鮮感。雖然近來因離職成網民焦點，但甚少面對大眾的Maggie一到場就已表明拒絕接受任何傳媒訪問、單訪，甚至拒絕單獨影相，未有機會解答大眾對自己的好奇，似乎Maggie仍未習慣短時間由主播成為公眾人物的重大改變，但她在台上透露節目下星期就正式出街，粉絲們終於能再次在電視見到新聞小花了。

資深傳媒人許楨及李臻表示梁凱寧為節目注入活潑元素。（梁碧玲攝）

我稱唔上係藝人

Maggie事後透過電話向記者解釋，說自己過去6年在無綫任職時，「不能受訪」已成為本能反應：「因為以前喺無綫係唔畀接受訪問嘅，咁當時有人問我，我第一時間就拒絕咗。而且我都有自知之明嘅，我稱唔上係Artist，你叫我訪問人就話習慣啫，但受訪嘅話真係未試過，所以習慣第一反應就拒絕咗，如果令到大家有誤會嘅話，真係好抱歉。」

大家就快又可以喺電視機見到Maggie喇：