【入住請敲門】莫竣名消失4個月唔在乎冇收入：都仲有少少積蓄

對於自己的言論是否造成與舊公司解約原因，莫竣名表示「可能都有少少關係」。

因主持ViuTV靈探節目《入住請敲門》而被網民讚賞嘅莫竣名（Louis），自7月開始近乎消失狀態，由於他6月時不時發表有關逃犯條例的言論，令網民甚為擔心，至昨日莫竣名終於現身，並在其IG宣布與模特兒公司解約。

莫竣名去年曾發文表示：「我同兩個經理人嘅新鋪The Holy Mountain Co. (ig: @theholymtn ) 終於開門，明天正式開張😊 多謝今晚嚟過嘅咁多位朋友！」如今，他因與經理人解約而退股潮店。

他接受《香港01》訪問時表示剛回復自由身，但有信心對日後的工作並不會有太大影響。「其實出Post之後，都有啲舊客戶直接搵我，亦都有fans話會繼續支持我，自己都開心。之前啲KOL job好多都係客戶私訊我，我再搵經理人去傾價錢、條款等等，而家自己pick up番問題應該不大。」對於與經理人公司解約一事，莫竣名指不便透露原因，但強調是在和平、雙方都同意的情況下提早解約。「有網民見我消失幾個月都擔心我收入問題，我本身唔係話care，自己一直有啲積蓄，但都會盡量少啲消費。」

去年不時都飛到歐洲、日本為店舖入貨。

其實莫竣名除了幕前的工作外，去年他亦與經理人開設了潮店The Holy Mountain Co.，不時到日本、歐洲等地買貨，在香港不用工作時，亦會到鋪頭幫手，投放不少時間與心血。如今，他與經理人公司解約，潮店的部份會否受到影響？他說：「間鋪我都退出埋啦，直情唔做。」談到之後會否另起爐灶，莫竣名表示暫時未有考慮。