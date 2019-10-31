歐陽娜娜情敵原來係閨密　200億千金綦美合失敗可能同錢有關？

有傳歐陽娜娜與陳凱歌兒子陳飛宇因為合作拍攝電影《秘果》（2017）而撻着，雖然二人一直以來都否認戀情，但最近又有網民發現二人在巴黎拍拖行街，加上再之前又有不少報道「證實」，二人的戀情仿佛已是內地娛樂圈中的「公開秘密」。但原來二人的愛情亦曾受到「第三者介入」的挑戰，對方更是歐陽娜娜的好閨密，「白富美」成員之一──「200億千金」綦美合。

佢都好鍾意陳飛宇！（綦美合微博）

拉大隊玩杯葛

綦美合是是內地富商綦建虹的千金，身家接近200億港元。綦美合自小被捧在手心長大，長大後更赴英國入讀中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），而且長相甜美，外在條件絕對不比歐陽娜娜差，甚至可謂有過之而無不及。其實在歐陽娜娜與陳飛宇相戀之前，綦美合和娜娜是好閨密，更是「白富美」成員。但自從歐陽娜娜與陳飛宇的戀情「曝光」之後，同樣情傾陳飛宇的綦美合即時與娜娜反面，更在「白富美」群組中拉大隊杯葛歐陽娜娜。不過綦美合最後仍然不能獲取飛宇的愛意，更突然間消聲匿跡，有傳是與她家裡破產的原因有關。據知，綦建虹於2018年年尾破產，更收到中國政府的「限制消費令」，生活上大不如前，例如「子女不可就讀高收費私立學校」、「不能在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費活動」等。

其實綦美合都係又靚又有才華嘅：