【多圖】林泳淘腳趾自畫像勁細緻　隨手畫：望落去好似發光咁

前無綫藝員林泳淘（WingTo）於今年9月突被TVB解約，結束了7年TVB生涯，其後人氣高漲的好隨即就引來隔離台ViuTV招手，據知現時正在參與劇集《打天下》的拍攝。

林泳淘（Wingto）真係好貼地。（Youtube截圖 / 《霍哥廚房》）

同時間，這位深受網民喜愛的林泳淘亦成為了不少網上節目的嘉賓。新一集中《霍哥廚房》中，她就到了「微辣」霍哥的家中作客，享用了霍哥親自下廚的芝士焗西蘭花前，購買煮食材料的過程中，一向貼地的泳淘與霍哥也鬧出不少「有味」笑話。例如在節目中，就談及了自己在遊戲中的網名，林泳淘就自爆原來她的網名叫做「黑淘皇后」，而近年大熱的「食雞」遊戲Pug G中，就叫「你雞雞給我出來」。她解釋說：「唔咸濕嘅，因為係『食雞』吖嘛。」

林泳淘個網名真係好正。（Youtube截圖 / 《霍哥廚房》）

除笑料外，影片中也談及她的個人興趣。她說：「因為我鍾意畫畫。」霍哥：「我見你畫咗隻（幅）腳趾出嚟。」她續說：「因為嗰日好無聊，我坐喺張床度X緊我隻貓，嗰時啱啱好日落西鈄，我望落去（啲腳趾）好似發光咁，之後就喺度無聊隨手畫。」聽畢後，霍哥還嘲笑她說：「究竟要幾自戀先會覺得自己啲腳趾發光。」林泳淘也笑着解釋：「我唔係欣賞自己啲腳趾，純粹只係覺得嗰個Moment。」

畫得唔錯。（Youtube截圖 / 《霍哥廚房》）

畫得真係幾似：

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