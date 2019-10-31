PG One與李小璐親密視頻流出　認與人妻產生過感情

親密視頻流出後，PG One表示視頻只得佢同李小璐擁有，唔明點解會被上載到微博。有指係抖音員工私自從當事人的草稿箱下載，再放到網上流傳，但抖音已即時否認，並表明會追查流出主因。

內地女星李小璐與賈乃亮結婚7年，於2017年底被影到同第一屆《中國有嘻哈》冠軍選手PG One（王昊）過夜，疑似出軌鬧得沸沸揚揚。當時李小璐更為此發火提告網友，最終獲賠償33萬人仔。出軌門發生後，一直有傳李小璐同賈乃亮已離婚，但兩位當時人一直未有澄清。



網友搵出李小璐同PG One密會嘅酒店式公寓，與李小璐屋企只係十分路程，每晚房價約為一千三百多人仔。

日前（29日)微博瘋傳三段李小璐同PG One嘅斗音視頻，當中不乏攬、咀咀、撫摸男方下巴、十指緊扣等親密舉動，宛如熱戀中的情侶。視頻曝光後，曾為李小璐澄清緋聞嘅好友馬蘇即時發文表示：「臉真疼，我活該！」似在暗示信錯人。而視頻主角PG One當晚亦發表長文，承認影片是在2018年3、4月份拍攝的，文中更首度認了雙方產生過感情：「是的，我跟李在彼此最痛苦的時候相互鼓勵、扛過最陰暗的時期，由此的確產生過感情。你們沒有經歷過，根本沒辦法想像我那段日子是怎麼扛過來的。」PG One於文中除暗示過去一年多時間不斷被打壓之外，亦反問：「我殺人還是他媽的放火了？」似乎認為出軌李小璐並沒有太大問題。

李小璐同賈乃亮結婚7年，育有一女甜馨。自從前年發生過夜PG One事年後，一家三口未有再次同框，故一直有傳二人已離婚，並指李小璐已與PG One同居。

發文無幾耐，PG One喺一遍爭議聲中發表了新歌《cut IT up》，歌詞除談及心路歷程之外，其中一句「她扭起來像是Cardi B，為了要討好我加著戲」佢呢個舉動再次震撼了不少網友。至於李小璐至今一直未有回應，但被網友發現佢上綫多達75次。另外，有傳賈乃亮喺視頻曝光後，即時停工，而佢嘅姐姐昨晚發文表示過去一年為了保護孩子，所以一直低調忍耐，但如今已忍無可忍，並已提交律師起訴。