【牛下女高音】曾偉權消瘦現身宣傳：肺部免疫系統出現少少問題

曾偉權今天（31日）出席《牛下女高音》的宣傳活動。劇集至今已播至中段，權哥笑言心情複雜，因為他對《牛下》非常不捨，他更透露劇中有訊息想給觀眾：「其實收視真係唔重要，係想觀眾明白劇重點。簡單啲講係想話畀大家知就算老去，但只要有夢想，人先有熱誠，希望香港人人追求夢想。」

權哥笑言香港人大部份生活是想著賺錢。（梁碧玲攝）

提到昨日（30日）有報道說權哥肺部出現健康問題，要靠著藥物長期治療，他直言其實並沒有留意相關報道：「咁我依家確實係休養緊，減少一啲工作，處理好身體先。其實係肺部免疫系統出現少少問題，但詳細我唔想再講，再講好似牽涉戲宣傳，變到焦點喺我身上。我可以講係要長時間去治療，因為係免疫系統嘅事，生活上都要小心啲，避免去太多人地方。」

對比劇入面，權哥真係瘦咗唔少。（梁碧玲攝）

權哥是一名熱愛動物的人，多年來他一直無條件地義務幫助處理流浪動物屍體，將街上的動物屍體交給做火化動物的朋友去做。他坦言這多年以來堅持這個行為是希望給予動物一種「尊重」：「以前我一直有做，我想畀啲尊重佢哋，唔好死咗攤喺條街到好慘。其實所有動物係我心中佢哋好可愛，你只要對佢好，佢會對你好幾倍，唔理你有冇錢，動物唔睇呢啲。同佢哋相處好簡單，仲好相處過人。如果人都可以咁簡單，真係會好可愛。」