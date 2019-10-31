【牛下女高音】張振朗化身癡情粉絲　遠距離偷望林峯： 佢好Charm

張振朗今天（31日）出席《牛下女高音》的宣傳活動。劇集播至中段，觀眾的評價不俗。提到劇中女主角黃心穎的對白被套用在她自己身上，例如「我唔會搞人老公」、「我唔會做小三」等，繼而成為劇中「金句」，振朗受訪時直言：「其實我冇同心穎聯絡好耐，廢事打擾佢。但證明套劇原汁原味，冇剪過，照播出。」

振朗很喜歡劇集的前輩的演出。（梁碧玲攝）

最近振朗忙著拍攝電視劇《使徒行者3》，還透露自己在拍攝過程中對一個男演員動了心：「其實對林峯又唔算鍾意嘅，應該咁講，我見到佢覺得佢好Charm。對上次合作已經6，7年前，依家再對住佢，發覺，唔怪得佢咁受歡迎。」

振朗大讚阿峯有魅力和吸引力，但澄清沒有懷疑過自己的性取向，他是喜歡女生。（梁碧玲攝）

振朗繼續大讚阿峯，還揭露他在片場的行為：「佢真係好有愛，佢對好多人好好。我喺佢身邊都會感覺『哇，林峯呀！』，尤其佢對前輩真係會講好耐冇見，佢哋對上一次合作係幾時，佢真係有記入腦，同埋主動問啲前輩係咪唔舒服，會叫佢哋坐下抖下。（你係現場粉絲！）係呀，琴日我特登同幾個訓練班坐遠少少，幾個人喺度睇佢做戲偷師，因為真係好少會見到林峯。」