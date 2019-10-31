湯洛雯家族優良血統　個個都有樣有學識繼承最強基因

湯氏一家都非常高顏值。(左2起:湯樂瑤、湯鎮業大女湯愛嘉、湯鎮業、湯洛雯、孖仔湯君慈、湯君耀)

湯洛雯日前為爸爸湯鎮宗慶祝63歲生日，並在IG上載全家福合照，其22歲索妹湯樂瑤(Cassandre)雖然並非圈中人，但依然能夠成為網民心目中的女神，想信同佢不時大派福利圖，讓網民一飽眼福有關。

湯洛雯同妹妹湯樂瑤。

出身於演藝世家嘅湯洛雯，爸爸湯鎮宗乃TVB第8期藝訓班的成員之一，至90年代北上發展，至今仍有演出劇集。湯洛雯的叔叔湯鎮業，曾是「無線五虎將」之一，經歷過兩段婚姻，與亞視前藝人前妻姜坤曾結婚8年，二人育有大女湯愛嘉和一對孖仔；2008年與現任太太文靜奉女成婚，誕下一對孖女甜甜圓圓。之在文靜之前，湯鎮業曾與一位內地紅顏知己育有一名18歲兒子。



湯愛嘉

大女湯愛嘉早年仍就讀美國著名大學UCLA時，曾考慮入行，其顏值之高令不少網民都十分期待，惟湯愛嘉只出席過幾次活動就不了了之，現在電影公司幕後任職；而同樣係就讀UCLA嘅孖仔，畢業後返港後簽約甄子丹成為旗下藝人，去年拍攝電影《大師兄》初試啼聲，獲甄子丹讚乖巧。至於一對11歲孖女，現居於青島，去年於綜藝節目《跨界冰雪王》大展伸手，而除了溜冰之外，亦不時與媽媽游泳，十分好動。

湯鎮業前妻姜坤保養得非常之好。