【嫁到世界邊端3】無悔嫁日本農夫　港女做兼職幫補：佢有一團火

TVB真人騷《嫁到世界邊端3》上集講到港女Cathy選擇嫁到日本一個偏僻小島耕田，與老公滿宏樹日出而作，日入而息的隱世生活。即使他們的年收入亦只有港幣11萬左右，亦毫無怨言！最新一集，就講到由於他們收入不隱定，生活費都隨時有問題，所以Cathy在一年前就決定出外做兼職幫補家計。

「上年薯仔季完咗，就出嚟做兼職待應幫補吓家計。（老公對於你出嚟搵嘢做點講？）其實佢一路都驚我喺屋企會抑鬱病發作，所以佢都歡迎我出去接觸呢個世界。」Cathy雖然時薪只有¥800一小時（約港幣57），但在一個人口只有2萬人左右的小島找到工作，她已經覺得很難得。

Cathy話搵到工已經好好彩！ （電視截圖）

其他時間就落田幫手！（電視截圖）

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由於老公滿宏樹當年沒有正式向Cathy求婚，他特意在這個難得的機會，用親手打造戒指上演一次浪漫求婚。而滿宏樹更講到Cathy與他結婚4年，要她落田耕種辛苦她了，希望大家以後會有更舒適的生活，令人感動。而Cathy亦表示知道滿宏樹落下了很多心機做自己的農業事業，她更稱：「我睇到佢心中有一團火，對於自己未來生活好有衝勁，佢都覺得我嚟到可以陪住佢幫到佢好多。所以，佢係一團火，我就係助燃劑，令佢嗰團火燒得更熊熊烈火。」

補返求婚，好浪漫呀！（電視截圖）

親手做！（電視截圖）

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Cathy更講道自己不需要物質的生活：「好基本的生活可以維持到，我都覺得OK……老土啲講，喺啱嘅時候遇到啱嘅人，多謝佢喺我人生入面出現。」