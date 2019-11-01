李連杰19歲長女美貌、智慧、善心俱備　與沈月獲邀巴黎名媛舞會　

19歲嘅Jane因巴黎名媛舞會將與邱淑貞長女沈月同場。(IG圖片)

李連杰與利智結婚20年，肓有一對女兒Jane及Jada，貴為星二代嘅Jane行事向來低調，不過隨著佢今年將會參加巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）而備受關注。現年19歲嘅有樣有學識，去年於Singapore American School畢業後，隨著到美國升學。李連杰曾公開指三大世界級學府哈佛、耶魯及普林斯頓均錄取了Jane，而她最後選擇了美國哈佛大學攻讀文理學士學位。

Jane （左）自小受父親薰陶，同樣熱心公益，右為妹妹Jada。（微博圖片／娛Ms）

喺巴黎名媛舞會嘅微博上，指在美國洛杉磯出生的Jane，曾在巴黎、上海和夏威夷等地居住，小時的夢想是當美國女總統，但長大後，希望自己可以同父母一樣喺不同領域大展拳腳。「但對於Jane來說，現階段的首要目標是回饋社會。」2004年李連杰一家四口經歷印尼海嘯，親眼目睹天災的Jane感受至深，後來隨父親積極參與慈善工作。除了李連杰的壹基金外，Jane亦加入一間美國慈善首飾公司，公司會將收益的50%捐給女性企業家及女性權益的公司，為女性發聲謀福利。Jane的聰明和善良為她帶來了一張用錢也買也不到頂級慈善舞會請柬，據傳特朗普女兒伊萬卡就曾經被拒絕過。



Jane同Jada細細個已經生得好標緻。（視覺中國）

Jane睇嚟都繼承到媽媽的好身材。（ig圖片)

喺Jane的社交網中，不難發現她是校內活躍分子，愛交朋結友，由ball場到上山下海通通都有份參與。而喺眾多照片中，Jane亦不時上載同妹妹Jada合照，她除以mini me形容Jada之外，又表示會永遠支持妹妹。16歲嘅Jada現於美國著名高中Phillips Academy就讀，李連杰曾說細女考取了全美五大高中，最後選擇這間2017年全球第一的學校。

沈月想做一名職業編劇。（ig圖片)

而喺巴黎名媛舞會官方微博中，亦有沈月嘅介紹，指她小時候的夢想是成為迪士尼童話世界的公主，現在則立志要成為一名職業編劇。沈月又是現任聯合國兒童基金會（UNICEF）的形象大使，並視已故荷里活女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）為偶像，她說：「她不僅是一位傳奇的時尚繆思，同時也是一名偉大的慈善家。」而其實今次嘅巴黎名媛舞會，除了Jane同沈月呢兩位星二代之外，西班牙歌手Julio Iglesias嘅孖女Cristina和Victoria、菲律賓Ayala集團嘅後人Rocio Zobel亦獲邀出席。