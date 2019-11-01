蔣怡再一次解鎖成就揚威日本　盤點圈中擁有法國藍帶的女廚神

蔣怡近年醉心於藍帶廚藝。（Facebook圖片）

曾於法國藍帶廚藝學校學藝、兼以全班第一名成績畢業嘅蔣怡，早前代表香港到日本長崎參加亞洲名廚精英薈，佢日前喺facebook報喜：「在同一天取得個人銀獎和團體『最佳造型獎』，並受邀加入『亞洲餐飲廚藝協會』！接下來的目標，就是要進入中華廚藝學院！加油！多謝我們 『神的隊友』」又謂「雖然困難重重，依然準時完成。」蔣怡表示由於從未學過中菜，所以今次係抱著學習嘅心態去參加。

蔣怡喺2014年時獨自飛往英國倫敦的藍帶廚藝學校，以9個月時間拿了藍帶最高榮譽頭銜，花費逾百萬港元。(IG圖片)

法國藍帶廚藝學院是世界最大的廚藝學校，由多名米芝蓮星級食肆大廚教授廚藝，除法國外，在台灣、日本及上海等地均設有分校。最受歡迎的課程非Grand Diplôme文憑課程莫屬，畢業證書受全球廚藝餐飲界認可，學有所成後不論自行創業或者從事相關工作亦有幫助。之不過，一個3個月嘅甜品課程就已經要8,000歐羅（約HK$74,380），而西餐課程則索價11,000歐羅（約HK$102,280），包了一套共約39件的廚具及校服。再加上當地的住宿、生活費用，閒閒哋都要15萬。不過，近年都有唔少人圈中人去挑戰，當中包括毛舜筠、徐淑敏、黃婉曼、Amanda S、雷頌德太太梁家玉以及宅男女神譚嘉儀（Vivi）。

Mo姐毛舜筠早年飛到法國進修藍帶廚藝文憑課程，其後因返無綫拍《八時入席》而暫時停學，其後，她下定決心完成高級課程。由於不能離家太久，所以Mo姐將3個月嘅課程縮在5、6星期完成，每日上課14小時，曾因太辛苦一度想放棄。

徐淑敏於2016年飛到日本報讀法國藍帶課程，為期三個月。

黃婉曼自2015修畢法國藍帶廚藝學院的麵包課程後，便開始涉足飲食界，在灣仔賣過龍蝦包，近年又開歐式麵包烘焙學校，今年更開設餐廳Rise Kitchen。

名模Amanda S早在10多年前已經在法國藍帶修讀甜品課程，更先後到香港四季酒店與法國的甜品店做甜品學徒。早年她斥責3百萬在IFC開設甜品店。

曾推出烹飪書嘅雷頌德太太梁家玉，2017年去到英國讀藍帶廚藝課程。

模特兒出身嘅譚嘉儀Vivi，去年全面停工，自費25萬隻身前往東京，用半年時間讀法國藍帶課程。