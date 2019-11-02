黃又南生日暗示真係No More Shine：不知道幾時還有機會唱18相送

SHINE去年重組登上紅館，相擁一刻非常感動。（資料圖片）

SHINE嘅徐天佑同黃又南，係唔少人心目中嘅集體回憶，01年出道至今歷經單飛再重組，可惜最近疑因政見問題關係不再。11月2日係黃又南36歲生日，生日前夕佢喺網上留言分享心情，字裡行間暗示SHINE應該合體無望，令人不勝唏噓。

天佑九月初回應網友嘅呢一句「NO MORE SHINE」埋下拆伙伏線。（FACEBOOK：@徐天佑 Chui Tien You）

9月初天佑於網上發聲，表明同香港人同在，齊上齊落，有網友留言問Shine係咪「齊上齊落」時，天佑卻黯然回覆一句：「No More Shine」，令唔少網民感到震驚。10月29日佢地一齊出席「香港亞洲電影節2019」開幕禮，二人全程未有交流，互當透明亦無一齊接受訪問。又南被問到係咪因政見立場不和，當時佢話：「我相信唔會因為呢樣嘢，我哋唔會因為呢啲嘢鬧交，我哋而家絕對係朋友。」

10月29日佢地一齊出席「香港亞洲電影節2019」開幕禮，二人全程未有交流（資料圖片）

去年除夕最後一次同台合唱《18相送》（資料圖片）

事隔兩日又南於36歲生日前夕，喺社交網站撰文抒發感受，字裡行間對「NO MORE SHINE」一事再露端倪：「我不知道幾時還會有機會唱18相送，最後唱呢首歌是在去年除夕的倒數活動，亦是Shine最後一次的演出，好可惜我沒有把握好，如果將來有機會和大家一起唱的話，那怕十八直到近百，我一定會用心把它唱好。」

生日前夕又南留言抒發感受。（FACEBOOK：@Wong You Nam 黄又南）

不知何年何月再有機會見到SHINE笑住並肩合照（資料圖片）

黃又南留言全文：

過了今晚，真正的十八雙送，我將踏入36歲。

18年前，我18歳。依然記得第一次錄歌，第一次拍MV ， 第一次上台唱歌，第一次有支持自己的fans，感恩無論高高低低，起起跌跌，你們仍然選擇相信我，支持我。

我不知道幾時還會有機會唱18相送，最後唱呢首歌是在去年除夕的倒數活動，亦是Shine最後一次的演出，好可惜我沒有把握好，如果將來有機會和大家一起唱的話，那怕十八直到近百，我一定會用心把它唱好。

我還是以前的我，仍然想成為更出色的演員，用心唱每首歌，珍惜每個演出機會。

謝謝你們陪伴我一起成長，有未曾遇上的，都有習慣了的，前面還有大大小小的難關，我會抱著最初那份熱情和謙卑，好好努力生活，成為更好的人。

大家不用擔心我，我會加油的。

最後，希望大家平安無恙