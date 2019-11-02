【大叔的愛】續作玩「BL版衝上雲霄」四角戀　田中圭新歡靚過女人

日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）去年紅遍全球，帶挈田中圭、林遣都及吉田鋼太郎等主演人氣急升，而萬眾期待的續作《大叔的愛－in the sky－》（おっさんずラブ-in the sky-）亦於今晚（2/11）在朝日電視台首播，除了田中圭和吉田鋼太郎的「愛情故事」，不少觀眾都好期待「新情敵」千葉雄大的破格演出。

《大叔的愛－in the sky－》劇情講述新人空少春田創一（田中圭飾）因遲到被機長黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）趕下飛機，兩人在相處過程中，黑澤漸漸對春田萌生愛意，而春田在宿舍裡遇上了兩位男同事，外表冷酷的副機師成瀨龍（千葉雄大飾）和溫柔正直的飛機維修員四宮要（戶次重幸飾），四角戀一觸即發。香港觀眾可於11月2日起、逢星期六深夜透過「黃Viu煲劇平台」免費收看最新一集。（Viu）

現年30歲的千葉雄大，12年前入行便即獲封「日本最可愛男演員」，之前更以女裝在大型時尚活動中亮相，驚艷一班網民，大讚他比女性更可愛。而千葉雄大也對《大叔的愛－in the sky－》非常期待，更在個人網誌上透露，其飾演的副機長「成瀨龍」非常可愛，雖然外表Cool爆，社交能力較弱，但對工作非常上心，充滿「反差萌」。

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